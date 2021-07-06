الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بحضور المحافظ

مسيرة شبابية وعروض نيلية فى احتفال «رياضة المنيا» بثورة 30 يونيو (صور)

القاضي يشارك في أحتفالات
القاضي يشارك في أحتفالات مديرية الشباب بثورة 30 يونيو

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد في المسيرة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالاً بثورة 30 يونيو بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

 

جاء ذلك بحضور العقيد محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي) ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ووكلاء الوزارات المعنية وبالتعاون مع مديرية الأمن وبمشاركة رجال الدين وعدد من الشباب المتطوعين. 

 

بدأت المسيرة من أمام نادي المنيا الرياضي حتى مبني ديوان عام المحافظة على كورنيش النيل ، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، مرددين النشيد الوطني والأغاني الوطنية كما شهد محافظ المنيا العروض النيلية التي نفذتها شرطة البيئة والمسطحات المائية وسط حضور جماهيري كبير من الأهالي والشباب .

 

وأكد محافظ المنيا أن ثورة 30 يونيو، كانت نقطة البداية لتصحيح مسار الوطن، لتبدأ مصر مرحلة هامة في تاريخها لتحقيق التنمية الشاملة تحت قيادة  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث دخلت مصر مرحلة تنمية حقيقية اعتباراً من عام 2014 منذ تولى السيد رئيس الجمهورية قيادة قطار التنمية والذي لم يتوقف حتى تاريخه، حيث تشهد محافظة المنيا، إنجازا كبيرا لم تحققه منذ عقود طويلة، على مستوى كافة القطاعات، مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمه بجميع مراكز المحافظة، منها ما تم الانتهاء منه وأخرى لا يزال العمل يجرى بها.

 

وأشاد محافظ المنيا بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، مؤكداً أنه خلال هذه السنوات استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

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المنيا احتفالات ثورة 30 يونيو مديرية الشباب والرياضة مسيرة شبابية وعروض نيلية بمشاركة محافظ المنيا أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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