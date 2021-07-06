«مزرعة مواشي بـ 100 جنيه».. «شيماء» تقهر المستحيل وتحقق حلمها

بدأت مشوارها بتوزيع «الرز بلبن»

دائماً ما يكون أول الغيث قطرة وبداية النجاح حلم وقوده الإرادة والسعي وتخطي الصعاب، هكذا هي قصة كفاح السيدة شيماء أبو يوسف والتي يطلق عليها المقربون منها لقب المرأة الحديدية حيث تحملت الكثير من العقبات والمصاعب وبدأت بمشروع صغير لبيع وتوريد الأرز باللبن للمتاجر حتى تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى حلمها الذي راودها كثيرا وامتلكت أحد أكبر مزارع الإنتاج الحيواني بمحافظة المنوفية.

تقول شيماء أبو سيف لـ«الدستور»:"بدأت رحلتي من تحت الصفر حيث لم أكن أمتلك أموالا تؤهلني لافتتاح مشروع كبير في بادئ الأمر فقررت العمل في إعداد الأرز باللبن المعلب وتوزيعه للمحلات وكان رأس مالي آنذاك لايتعدى الـ100 جنيه ومع ذلك بذلت قصارى جهدي وتمكنت من توريد منتجي للشركات حتى تخصصت في مجال التوريدات ومنذ ثلاث سنوات فقط قررت افتتاح مشروعي وحلمي الكبير وهو مزرعة للإنتاج الحيواني ساعدني في ذلك مبادرة البنك المركزي وبنك القاهرة في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم عدد من البنوك لها ومتابعة مشروعها حتى تمكن المشروعمن الوقوف على قدميه.

وأضافت: "تمكنت من معرفة الكثير عن رعاية والاهتمام بالإنتاج الحيواني وذلك من كوني ريفية من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة كذلك أيضا من زياراتي المتكررة للمزارع لشراء الألبان لصناعة منتج الأرز باللبن وكان الأمر نصب عيني وكان البعض يقول لي الأمر قد يبدو مستحيلا لكن الحلم عندما لا يعرف المستحيل يتحول لواقع".

وفي السياق ذاته قالت أبو يوسف إن مشروعها بدء بـ 6 بقرات فقط وبدأ المشروع في النمو وزودتني أحد الشركات بأبقار مستوردة من الخارج ذات جودة وإنتاج كبير حتى أصبحت أمتلك 80 رأسا منها ما يزيد عن النصف منها أنجبت، بجانب 150 رأس أخرى معدة للأضاحي في عيد الأضحى المقبل.

واختتمت بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمة من مبادرات تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسط كذلك مبادرة البنك المركزي والتي تهدف للوقوف على أرض صلبة لتنمية ورعاية المشروعات بالدعم والتمويل وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة.