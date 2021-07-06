«أحزان السندريلا».. أسرار السنوات الأخيرة من حياة سعاد حسني

«كانت حياة سعاد حسنى فى سنواتها الأخيرة قبل السفر إلى لندن وبعده معركة بين ماضٍ جميل يريد أن يعود وواقع ليس جميلًا بحضور ثقيل للمرض الذى يعشش فيه ككابوس، ومع كل ذلك كانت السندريلّا تنتصر للأمل فى داخلها وللحلم الذى يسكن قلبها لا يبرحه، وذلك الرجاء فى العودة إلى الفن بكامل الألق والحضور».. هكذا قال الكاتب محمود مطر، فى مقدمة كتابه الجديد «سعاد حسنى القاهرة- لندن.. تفاصيل السنوات الأخيرة»، الصادر عن مؤسسة بتانة الثقافية، ويشارك به فى «معرض القاهرة الدولى للكتاب».

وحسب مطر، فإن الكتاب يرصد بالتفصيل جوانب كثيرة من هذه المعركة، خاصة فى السنوات الأخيرة فى حياة السندريلّا، ليسجل ويدقق ويفسر طبيعة الأيام الأخيرة فى حياة سعاد، حيث كان شاهد عيان على كثير من أحداثها. ويقع الكتاب فى ١٦٤ صفحة، ويضم معرضًا للصور الخاصة بالسندريلّا، ويتكون من ١١ فصلًا منها «قسوة المرض.. وعملية مرسيليا»، «أنا والسندريلّا.. ونجمة تنتصر للإنسانية»، و«سعاد.. وأحمد زكى.. والموقف الغريب»، و«حوارات مع السندريلّا»، و«شهود الأيام الأخيرة»، و«رسائل السندريلّا إلى ابن شقيقها»، و«سعاد.. وجاهين.. الاستثنائية والعبقرى»، و«أزواج السندريلّا.. السينما تكتب قصص زواج سعاد»، و«أيام وليالى السندريلّا فى لندن»، و«القصة الكاملة لنادية يسرى التى سقطت سعاد من شرفة شقتها».

وخلال السطور التالية؛ تستعرض «الدستور» بعضًا مما كشفه «مطر» عن السنوات الأخيرة فى حياة السندريلّا، متحدثًا عن أحوالها الاجتماعية فى لندن، وعن وضعها النفسى والإنسانى، وأبرز المواقف التى عاشتها خلال تلك الفترة الصعبة.

أنفقت على بعض الأسر فى مصر رغم إقامتها فى لندن

قال محمود مطر إنه بعد رحيل صلاح جاهين، الذى كانت تعتبره سعاد حسنى الأب الروحى لها، لم تثق السندريلّا سوى بالسيناريست والمؤلف ماهر عواد، الذى يعد آخر أزواج سعاد حسنى، وأحبته كأنها وجدت فيه روائح الجميل جاهين.

وأضاف أن سعاد حسنى تزوجت ماهر عواد فى يونيو عام ١٩٨٧، وعاشا زوجين متحابين تربطهما قصة حب وطبع واحد وأحاسيس متقاربة وحب للعزلة والوحدة ولمدة ١٤ عامًا استمر زواجهما، وفى آخر ٤ سنوات من الزواج، وتحديدًا فى الفترة من يوليو ١٩٩٧ إلى ٢١ يونيو ٢٠٠١ تاريخ رحيل سعاد، كانت الاتصالات التليفونية المتواصلة هى همزة الوصل بينهما، فكان ماهر حريصًا على تلبية كل ما تطلبه منه السندريلّا التى تعيش بعيدًا عن حبيبها وزوجها بآلاف الكيلومترات، وكان حريصًا على أن تصل المبالغ التى خصصتها سعاد للإنفاق على بعض الأسر إلى أصحابها، وعلى شراء بوكيهات الورد التى كانت سعاد ترسلها إلى صديقاتها فى الوسط الفنى فى عيد الحب، وهو تقليد حرصت السندريلّا عليه وهو واصله خلال فترة علاجها فى لندن.

وحسب مطر، سافرت سعاد حسنى بالأساس إلى لندن لعلاج ظهرها، ثم جاءت متاعب أسنانها، فقد كانت تعانى آلامًا فى الأسنان واللثة التى أصبحت عالية بما يؤثر فى شكل الأسنان نفسها، بالإضافة إلى رغبتها فى التخلص من أى آثار لالتهاب العصب السابع.

وبسؤال مؤلف الكتاب لـ«ماهر عواد» عن كيفية حدوث الرحيل الدرامى المفجع للسندريلا، قال: «مفيش حاجة محددة، علاج سعاد كان يسير بشكل جيد، كانت الأمور عادية، قبلها بشهور كانت سعاد قد أرسلت رسالة صوتية إلى مهرجان القاهرة السينمائى، لم يكن هناك شىء لافت للنظر، من ساعة ما سافرت وهى تتمتع بعلاقات طيبة جدًا مع المصريين هناك فى لندن، وكلهم كانوا بيحبوها وعلى تواصل طيب معها مثل الدكتور عصام عبدالصمد، طبيب التخدير، لا أتهم أحدًا لأنى لم أكن حاضرًا، ما تعرفش إيه اللى حصل بالضبط، لو كانت سعاد اشتكت لى من شىء كنت قلت طبعًا».

وفاة صلاح جاهين أنهت مشروع أجزاء «هو وهى»

قال «مطر» إن صلاح جاهين رحل فى ٢١ أبريل عام ١٩٨٦ ومعه رحلت ضحكة سعاد وابتسامتها الرنانة وبهجتها وحبها للحياة، إذ تعرض «جاهين» لنوبة اكتئاب حادة ودخل فى أزمة مرضية ونقل إلى المستشفى ومكث به خمسة أيام كانت الأسوأ فى حياة سعاد، وقد بدت فى قمة حزنها وهى ترى معلمها وأستاذها ووالدها الروحى وصديقها الغالى يستقبل الموت.

وأضاف أن صلاح جاهين استطاع أن يستخرج من سعاد أجمل دررها ولآلئها الفنية فتألقت معه فنيًا وأحبته إنسانيًا ذلك الحب النبيل الشفيف، مات صلاح فماتت الضحكة على وجه السندريلّا، واصفًا العلاقة بين سعاد حسنى وصلاح جاهين بالاستثنائية.

وفى حديثها مع مطر نفت سعاد حسنى تعرض علاقتها مع صلاح جاهين لبعض المشاكل والأزمات سواء أثناء تصوير حلقات مسلسل «هو وهى» أو قبل مرضه ودخوله المستشفى، وأن صداقتهما لم تعد على ما يرام، وأنه فى أحد اللقاءات فى حضور عدد من أصدقائهما وصله أنها مُصرة على ألا تعمل للسينما أو التليفزيون إلا بشرط أن يكون هو من يكتب السيناريو والحوار والأغانى، وأجابت ببساطة وتلقائية وبشكل حاسم وقاطع: لم أستطع أن أغضبه أبدًا، وكل الذى حدث أن البعض حاول الوقيعة بينى وبينه أثناء تصوير حلقات «هو وهى»، فلما تحرينا الأمر عرفنا الحقيقة وضحكنا، وعلى فكرة كان من المقرر أن تستمر حلقات «هو وهى» فى أجزء أخرى لولا وفاة صلاح جاهين، الله يرحمه.

تزوجت العندليب 6 سنوات.. وكان يغار عليها

قال مؤلف الكتاب، إن سعاد عانت من الكلام الكثير الذى كان يقال عن علاقتها بعبدالحليم حافظ، وذلك الجدل الصاخب الذى كان يدور حول هذه العلاقة.

وتابع: «فى الحقيقة تبدو حكاية زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسنى أشبه بالقصص الأسطورية التى تنطوى على حكايات وألغاز وتفاصيل كثيرة، يحتار الناس فى معرفة حقيقتها، فلها أطراف متجاذبة، وهناك من يؤكد أن الزواج تم بالفعل، وهناك من يؤكد أن الأمر كله قصة وهمية لا ظل لها من الواقع، وهناك من يتحمس جدًا للرأى الأول، وهناك من يحرك بوصلته إلى الرأى الثانى، وتكلم الكثيرون وأفتى المدعون».

وتساءل: «هل يمكن أن نصل إلى حقيقة واحدة مؤكدة فى موضوع زواج سعاد من عبدالحليم؟» ويضيف: «أنا شخصيًا وبحكم قربى من السندريلّا أميل إلى حد الجزم بأن حليم تزوج سعاد، لماذا؟ لأنه قبل سفر سعاد الأخير إلى لندن فى رحلتها العلاجبة المشئومة جمعتنى قبل سفرها بنحو ثلاثة أسابيع مكالمة هاتفية بها جاءت فيها سيرة زواجها من حليم، ولأنها فى دار الحق ونحن فى دار الباطل وللأمانة والتاريخ أُعيد ما جاء فى هذه المكالمة الهاتفية بالتفصيل، فأيامها كنت قد قرأت حوارًا لمجدى العمروسى، رحمه الله، نفى فيه تمامًا ونهائيًا أن يكون عبدالحليم قد تزوج سعاد، ولما ذكرت للسندريلا ما جاء فى الحوار وكلام مجدى العمروسى شعرت من نبرات صوتها بشىء من الغضب، وقالت لى بالحرف الواحد: (هو مجدى كل شوية طالع ينفى هو خايف أطالب بحقى فى الميراث ولا إيه؟) ثم ضحكت بسخرية، وأضافت (وبعدين هو عبدالحليم أحسن منى أو أقوى فى تاريخ الفن علشان أتمسح فيه).

وأكمل: «وبعد رحيلها بأيام قابلت عم مهدى حارس العمارة التى كانت تقطن بها سعاد حسنى فى ١٧ شارع يحيى إبراهيم بالزمالك وقد كان ملازمًا لها منذ بداية الستينيات، أى منذ بداية رحلتها الفنية تقريبًا، وسألته عما يعرفه عن حكاية زواج حليم من سعاد، فقال لى بالحرف الواحد (نعم سعاد تزوجت من عبدالحليم عرفيًا لمدة ٦ سنوات)، وكان يأتى إلى شقتها بالزمالك يوميًا طوال هذه السنوات، وفى أحيانٍ كثيرة كان يمكث عندها إلى أوقات متأخرة من الليل، وكان يغار عليها جدًا.

صُدِمت بوقف علاجها على نفقة الدولة والادعاء بأنها تأكل من صناديق القمامة

كشف الكاتب عن أن سعاد حسنى كانت تعيش حياة مستقرة وعادية فى لندن، محملة بالآمال الكبيرة فى الشفاء والعودة إلى أن داهمتها صدمتان كبيرتان؛ أولاهما حين ترك كمال الجنزورى منصبه كرئيس للوزراء، وكان يعرف قيمتها جيدًا، وجاء عاطف عبيد الذى كان مختلفًا تمامًا عن سابقه فى نظرته إلى الفن وأهله ولعبقرية سعاد حسنى، إذ أرسل إليه المستشار الطبى بالسفارة المصرية بلندن وقتها خطابًا يقول فيه إن سعاد حسنى لم تعد تحتاح إلى العلاج على نفقة الدولة، وكانت صدمة السندريلّا ليست فقط لوقف قرار العلاج، ولكنها شعرت بنوع من عدم التقدير من رئيس وزراء مصر لقيمة فنية كبيرة اسمها سعاد حسنى.

وتابع: «أما الصدمة الأخرى فكانت فى تلك الكلمات الحادة المسمومة التى كتبتها مديحة عزت على صفحات مجلة روزاليوسف، وقد ادعت فيها، زورًا وبهتانًا، أن وزن سعاد حسنى زاد بدرجة كبيرة، وأنها تفتش فى صناديق القمامة بحثًا عن الطعام فى لندن، وصل الكلام إلى السندريلّا فبكت بكاءً شديدًا، واستوطن الحزن قلبها، وفقدت كثيرًا من قدرتها على الحلم والأمل فى العودة إلى الأضواء».