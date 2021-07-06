اللواء فؤاد علام: القضاء على 96% من قدرات الجماعة الإرهابية التنظيمية

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى نائب مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، إن مصر حققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى من الإنجازات ما عوّض تأخر ٥٠ عامًا على الأقل، خاصة بعد تنفيذه مشاريع تنموية مهمة فى شتى المجالات ستجنى مصر ثمارها قريبًا، مشيدًا بثورة ٣٠ يونيو، ووقوف الشعب المصرى بأعداد غير مسبوقة فى وجه الجماعة الإرهابية.

وأضاف «علام»، فى حواره مع «الدستور»، أن مشهد الحشود فى ثورة ٣٠ يونيو لم يحدث إلا فى جنازة الزعيم جمال عبدالناصر، مطالبًا بإعداد استراتيجية مصرية وعربية واضحة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت فى القضاء على ٩٦٪ من قدرات جماعة الإخوان التنظيمية.

■ كيف رأيت ثورة ٣٠ يونيو؟

- من نعم الله علينا أنه أعمى الإخوان عن قدرهم، فاختاروا الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون وزيرًا للدفاع، معتقدين أنه سيكون قريبًا من فكرهم. ولأن الإخوان كان جل اهتمامهم منصبًا على مصلحة الجماعة فحسب دون الدولة أو الشعب فقد جعلهم ذلك يرفضون كل العروض التى عرضها الفريق أول، وقتها، عبدالفتاح السيسى على رئيس الجمهورية، وقتها، محمد مرسى، عندما كان الشعب ثائرًا وغاضبًا على حكمه، رغم أنها كان يمكن أن تجنبهم مصيرهم المأساوى. والشعب المصرى وقف وقفة قوية، ولم يكن هناك من تصور أن مشهد الحشود الشعبية الغاضبة التى خرجت فى ٢٥ يناير تريد التغيير يمكن أن يتكرر، ولم يكن هناك من يتصور مثل هذا التأييد الجارف للقوات المسلحة بالدرجة الأولى وشخص وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وفى حياتى لم أر كل هذه الأعداد فى الشوارع إلا مرة واحدة، هى عند وفاة الزعيم جمال عبدالناصر. وعندها كان البيان الذى أعلنه «السيسى» بمنح الإخوان فرصة لمراجعة أنفسهم ومراعاة المصلحة الشعبية والوطنية، إلا أنهم أخذوا طريق التحدى وكانت خطبهم فى تجمعاتهم فى «رابعة» و«النهضة» تدل على همجية الجماعة وسوء اختيارها لقياداتها عبر التاريخ، والنتيجة تمثلت فى نجاح ثورة ٣٠ يونيو وإقصائهم عن الحكم، ثم اختيار الشعب أن يكون «السيسى» رئيسًا للبلاد.

■ منذ ٨ سنوات وحتى الآن كيف ترى التغييرات التى طرأت على مصر فى ظل حكم الرئيس السيسى؟

- ما يفعله الرئيس السيسى مبهر، ففى كل النواحى هناك مشاريع لم يحدث مثلها من قبل فى أى دولة من دول العالم، فقد اخترق كل المجالات، وما حدث فى السنوات القليلة الماضية فاق كل التصورات، وعوّض تأخر العمل لمدة ٥٠ سنة على الأقل.

ففى الصناعة، تمكنت مصر من تصنيع أول أتوبيس كهربائى منذ أيام، وهو ما يدعو للفخر، كما تصنع الهيئة العربية للتصنيع طائرات التدريب بنسبة ١٠٠٪، ووصل كل هذا التطور فى كل مناحى الحياة للقوات المسلحة ليصنف جيشنا بأنه التاسع عالميًا من حيث القوة، وهى طفرة غير مسبوقة بعدما نوّعت مصر فى مصادر التسليح من مختلف دول العالم.

وبالإضافة إلى ذلك هناك الجانب الإنسانى الذى تحفل به مشاريع مثل القضاء على العشوائيات، فقد كان هناك آلاف من المواطنين يعيشون فى المقابر، وهذه الصورة اختفت حاليًا، ورغم أنه لم يسبق أن أقدم أى رئيس مصرى منذ ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ وحتى الآن على الاقتراب من العشوائيات، فإن السيسى نجح فى القضاء عليها. وأذكر عندما كنت مديرًا لأمن بورسعيد أننا كنا نواجه أزمة العشوائيات، وقد كانت أعداد كبيرة من المواطنين تعيش فى العشش وبشكل مزرٍ، وعندما هطلت عليهم الأمطار خرج هؤلاء المواطنون ليقضوا ليلتهم فى العراء، وكانوا ناقمين على الدولة وعلى الحياة بشكل عام، ولم نقدر، أنا ومحافظ بورسعيد وقتها، إلا على تقديم دعم محدود جدًا لهم، نظرًا لنقص الإمكانات المتاحة للمحافظة. بالمقابل، نجح السيسى فى نقل ساكنى العشوائيات لأماكن آدمية تجعلهم يشعرون بأنهم مواطنون مصريون مقدرون من الدولة، ووفَّر لهم نوادى رياضية وحدائق ومستشفيات ومكتبات وغيرها، وهو ما يزيد من انتمائهم لمصر بعد أن كانت العشوائيات أحد الينابيع التى تغذى الإرهاب والجريمة.

وأقول إننا بالفعل فى جمهورية جديدة، وما يحدث فى البلاد سنجنى ثماره قريبًا، وفى خلال سنوات قليلة جدًا، وعلى الرئيس السيسى أن يخلق كوادر تكون قادرة على استكمال مسيرته التى بدأها بتنمية البلاد.

■ تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وعقد كثير من المؤتمرات الشبابية، ألا ترى ذلك كافيًا لخلق كوادر جديدة للدولة؟

- أرى نتاج هذه الجهود واضحًا فى ظهور نواب شباب للمحافظين، وهم متميزون ويقومون بدور مهم وحيوى فى نطاق محافظاتهم، لكنى أطالب بمزيد من الجهد لتخريج كوادر متميزة قادرة على بناء مصر، فنحن فى حاجة ماسة لبناء الإنسان.

■ كيف ترى دور الأحزاب المصرية فى خلق هذه الكوادر؟

- لا أرى أن هناك أحزابًا فى مصر تعى طبيعة دورها، ففى أيام الرئيس السادات كتبت مذكرة أكدت فيها أن حزب «الوفد» لديه قيادات قادرة على إثراء الحياة السياسية، كما أن كبار السياسيين كانوا أعضاء فيه، وكبرى العائلات المصرية كانت تدعمه، وكانت من نتائج ذلك عودة الحزب للحياة السياسية، لكن النجاح المنشود من الأحزاب الحالية لا يمكن أن يتحقق، لأنه لم تعد هناك قيادات قادرة على تصدر المشهد السياسى.

■ كيف ترى عمل البرلمان بغرفتيه؟

- أعتقد أنه بدأ بداية جيدة، بعدما حدد رئيس مجلس النواب استراتيجية واضحة لأسلوب إدارته للجلسات، بالإضافة إلى محاسبة الوزراء بشكل جيد، والمناقشات القوية التى تجرى فى المجلس.

■ كيف تُقيّم إدارة رؤساء مصر لملف الجماعة الإرهابية عبر التاريخ؟

- السياسة واحدة لدى كل الرؤساء منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر وحتى الآن، فالإخوان باختياراتهم الخاطئة هم من يأخذون موقف الصراع مع السلطة لأن هدفهم هو تحقيق مصلحة الجماعة دون النظر للمصالح الوطنية أو الشعبية، وبالتالى فهم يفرضون على أى نظام حكم مصر أن يختلف معهم وأن يتخذ مواقف معادية لهم، إلا أن تعامل الرئيس السيسى معهم حاليًا لم يحدث من قبل، فقد قضى على كل إمكاناتهم التنظيمية والتسليحية والاتصالات والمواصلات، كما هدمت القوات المسلحة أكثر من ٣٥٠٠ نفق لتمرير وتخزين السلاح والمعدات فى سيناء وهو رقم خيالى.

ومن جهتى، لم أكن أتصور أن نحقق كل هذه النجاحات، خاصة أن الخسائر محدودة جدًا، فى الوقت الذى تحظى فيه الجماعة الإرهابية بالدعمين المادى والعسكرى من دول كبرى، إلا أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية كلفت الجماعة خسائر ضخمة وشلت حركتها وقضت على نسبة ٩٦٪ من إمكانات التنظيم.

والأوضاع فى سيناء عادت أفضل مما كانت عليه، والخسائر كانت محدودة فى الحرب على الإرهاب، ولم أكن أتوقع أبدًا تحقيق هذا النجاح الضخم فى ذلك الوقت القياسى، وقد نتج عن ذلك استقرار فى الشارع المصرى وقلة معدل العمليات الإرهابية.

■ من واقع خبرتكم الكبيرة.. هل يمكن للجماعة أن تعود مرة أخرى للشارع المصرى؟

- تنظيميًا، وبتوفيق من الله، تم القضاء على أكثر من ٩٦٪ من إمكانات التنظيم «تمويليًا وتسليحيًا وعسكريًا وبشريًا»، وإن لم يتوقف الممولون الرئيسون لهم عن تمويلهم، لكن نحتاج لاستراتيجية واضحة لكيفية تصحيح المفاهيم الخاطئة التى تتبعها عناصر الجماعة ودراستها بشكل كافٍ، ويجب أن تكون مهمة الدولة هى تصحيح هذه المفاهيم. وأقول إنه لو لم تكن الحوارات التى أجريناها مع قيادات الجماعة فى الثمانينيات، أو ما عرف بـ«المراجعات الفكرية»، كان يمكن وقتها أن تتكون كتلة غاية فى القوة والخطورة يمكن أن تدمر مصر والدول الأخرى. لذا لا بد من دراسة علمية من شخصيات متفهمة طبيعة القضية مع بحث كيفية تصحيح مفاهيم هذه التنظيمات، وقد طالبتُ، وأطالب، بوجود مجلس عربى لمكافحة الإرهاب، بحيث تكون الاستراتيجية متكاملة مع الدول العربية ويكون هناك تعاون عربى إسلامى مشترك فى ذلك، حتى لا يُعاد تصدير هذه المنظمات أو أعضائها وأفكارها إلى مصر، مثلما حدث بعد ثورة يناير، فالجماعة لها وجود فى عدد كبير من دول العالم، وإذا لم يحدث ذلك فإن الجماعة ستعود مرة أخرى سواء بعد عشر سنوات أو أكثر، لكنها حتمًا ستعود.

■ هناك جهود من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر لتصحيح مفاهيم الجماعات المغلوطة عن الدين.. فكيف ترى ذلك؟

- ليست كافية، فلا توجد استراتيجية ثابتة بتكليف محدد لكل مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه، كما أنه يجب أن تقوم الدول العربية بتطبيق هذه الاستراتيجية حتى نقضى تمامًا على فكر الإخوان ولا يعود مجددًا. وعندما بدأنا فى عقد المراجعات الفكرية فى ثمانينيات القرن الماضى، شكلنا مجموعات من علماء الأزهر ليحاوروا قيادات الجماعة، وبدأنا بمن فى السجون، لكن القيادات رفضت مقابلة علماء الأزهر، فقمت بتركيب ميكروفونات فى عنابر السجون، وبدأ المشايخ بمناقشة الأفكار من خلال طرحها عبر الميكروفونات، وعندما تواصل صمت القيادات أمام براهين وأدلة علماء الأزهر بدأت قواعد الجماعة فى مطالبة القيادات بالرد، فى ظل سرد العلماء الأدلة المقنعة على خطأ تفكيرهم، ما أجبرهم على الدخول فى المناقشات. ومع استمرار الحوار، تمكن علماء الأزهر من دحض حجج قيادات الجماعة، ونجحت الحوارات بشكل مذهل، وعدل عدد كبير من أعضاء الجماعة عن تفكيره، وعلى رأس هؤلاء صفوت الشيخ حسن الزينى، الذى كان الداعية الأول لفكر التكفير والهجرة، وأسفر عدوله عن الفكر المتطرف عن حل مجموعته بالكامل التى كانت تشكل أخطر مجموعة فى وقتها. كما أسفرت عن تراجع ناجح إبراهيم، وكرم زهدى الذى كان رئيسًا للجماعة الإسلامية، وأصدروا ٣٣ كتابًا يردون فيها على المفاهيم التى كانوا من معتنقيها، إلا أنها لم تُنشر حتى الآن، وهنا أناشد بنشر هذه الكتب التى تثبت أن الجماعة أبعد ما تكون عن الفهم الصحيح للإسلام.

كيف تُقيّم ترديد المنظمات الأجنبية لدعاوى انتهاكات حقوق الإنسان بالسجون المصرية؟

- كل ما يقال فى هذا الأمر كذب، فالجماعة اعتادت على الكذب، وأناشد وزيرى الداخلية والأوقاف والأزهر بإعلان كيفية التعامل مع عناصر الجماعة فى السجون، لفضح كذب هذه المنظمات. ومن خلال تجربتى الشخصية أنشأت فى مباحث أمن الدولة، سابقًا، قسمًا لرعاية أسر المعتقلين، مع تقديم خدمات لهم تساعد على توظيفهم، وتساعد فى نقل أبنائهم لمدارس قريبة، وعندما لاحظت أن بعض المعتقلين ليس لأسرهم عائل ابتكرت فكرة أن يتم تشغيل المعتقلين فى السجون ويقتسمون راتبهم بالنصف مع أسرهم، وصدر بذلك قانون فيما بعد، وبعد هذه الإجراءات كانت الأسر تطالب أبناءها المعتقلين بالعزوف عن الفكر المتطرف، كما أنى أنشأت جهازًا لتصحيح صورة جهاز أمن الدولة فى الإعلام، لكنه لم يعد موجودًا حاليًا، لذلك تنتشر الشائعات.

■ يرفض كثيرون حاليًا تبنى نهج المراجعات حاليًا خاصة مع حاملى السلاح.. فكيف ترى ذلك؟

- هذا هو نفس ما حدث سابقًا، ففى بداية مراجعات الثمانينيات ظل البعض يهاجم الفكرة من أساسها، ووقتها لم يكن وزير الإعلام صفوت الشريف ورئيس الوزراء «فؤاد محيى الدين» يقبلان بعرض المراجعات فى الإعلام المصرى. وأذكر أن صفوت الشريف قال لى وقتها: «إنت عايزنى أذيع حوارات مع الإخوان؟»، وكان ردى عليه هو: «إن لم يكن علماؤنا قادرين على الرد عليهم وإفحامهم فالأولى لنا أن نسير نحن خلفهم، كما أن أفكار هؤلاء تحت الأرض مهمة، وهذه الحوارات هى إخراج أفكارهم للسطح وتوضيح حقيقتها وتحصين الشباب مما سمعوه فى الحوارات بردود العلماء».

وانتهى النقاش بيننا بتحكيم رئيس الجمهورية، وسجلت عددًا من اللقاءات وعرضتها عليهم، وفوجئت بترحيب شديد بإذاعتها، وبعد إذاعتها نجحنا فى هدفنا مع عزوف كثيرين عن الانضمام لهذه الجماعات، وبعد أن كان عدد المتشبعين بالفكر المتطرف يزيد على ٢٠ ألف شخص، فقد وصل بعد المراجعات إلى بضع عشرات. وأطالب مجلس النواب بدراسة ومراجعة قانون فصل الموظف الإخوانى بشكل جيد، فمن له نشاط يُتخذ ضده إجراء ويحاسب وفقًا للقانون، لكن أعتقد أنه آن الأوان لعقد المراجعات الفكرية مرة أخرى، فى ظل الرفض العربى لوجود هذه الجماعة.