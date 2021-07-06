رئيس البرلمان العربى يُهنئ قيادة وشعب جزر القمر بالعيد الوطنى وذكرى الاستقلال

هنَّأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، وحكومة وبرلمان وشعب جزر القمر، بمناسبة العيد الوطني وذكرى الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في السادس من يوليو من كل عام، مؤكداً أن هذه الذكرى السنوية تمثل حدثاً هاماً لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء للوطن.



وعبَّر رئيس البرلمان العربي عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، سائلاً الله عز وجل لجمهورية جزر القمر وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس الجمهورية.



يذكر أن السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، قد وجه رسالة عاجلة إلى سعادة السيد نيكولا دو ريفيير رئيس مجلس الأمن الدولي، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس يوم الخميس الثامن من يوليو الجاري 2021م، بناء على طلب كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.



وطالب "العسومي"، في رسالته، مجلس الأمن الدولي بأن يضطلع بمسئولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا ملزمًا خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.



وقال رئيس البرلمان العربي، في خطابه، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي "إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسئولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لاسيما أن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب".

