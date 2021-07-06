الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«حدرج» يشيد بدور وزارة الهجرة فى معالجة التحديات التى يواجهها المصريون بالخارج

فؤاد حدرج
فؤاد حدرج

أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بدور الحكومة المصرية والقيادة السياسية في العبور وتخطي أزمة فيروس كورونا بسلام دون خسائر اقتصادية كبيرة مثل بقية بلدان العالم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمناقشة دور المهاجرين بالخارج في التنمية الاقتصادية.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن وزارة الهجرة بها نماذج وقيادة مشرفة تعمل على معالجة التحديات التي يواجهها المصريون بالخارج، بالإضافة إلى تصحيح مسار المغتربين، وتعطى الصورة الحقيقية للإصلاحات التي ستظهر نتائجها بعد فترة، موضحًا دور الوزارة في توضيح ما يجري في مصر والذي  كان له دور أصيل في تعزيز مبدأ المواطنة لدى المصريين بالخارج وإقناعهم بأن مصر تبني وتعمر، وأن هنا في أرض الوطن فرص كبيرة‏ لا بد أن يشاركوا فيها ويستفيدوا منها ويتفاعل معها أبناء الوطن.

وأضاف حدرج أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بالتعاون والمشاركة في الدور المهم والحيوي لوزارة الهجرة، التي لها دور كبير خلال السنوات الماضية في التواصل مع المصريين في الخارج، لافتًا إلى أنها أعطت بمنتهى الوضوح ‏والحكمة رؤية مصر في عهدها الجديد مما سيكون له انعكاسات كبيرة على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأيضا صورة مصر في الخارج.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال النموذج المصري في الإصلاح والتغيير، مطالبًا الدول العربية بأن تستفيد من مشوار الإصلاحات الجريئة والصعبة التي خاضتها مصر، والتي لم تكن بمجملها شعبية أو مرغوبة لدى العامة.

وهنأ فؤاد حدرج المصريين في الداخل والخارج بمناسبة احتفالات 30 يونيو التي غيرت ملامح المجتمع المصري بالإنجازات ‏الحقيقية الملموسة على أرض الواقع.

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وائل لطفي

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