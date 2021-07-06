الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

محمد مهنا: التصوف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها

د. محمد مهنا
د. محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا رئيس مؤسسة البيت المحمدي لدراسات التصوف إن الصوفية نجحوا في نشر الإسلام في أوروبا وآسيا بينما فشل غيرهم، وهذا سببه الرئيسي أن التصوف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها من يوم "الست"، "وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون" ولأن التصوف هو دعوة الحب الذى فقده الناس فى الأجساد البشرية، لأن التصوف أدب والدين كله أدب ومن زاد عليك فى الأدب زاد عليك فى الدين، ولأن التصوف هو علم فقه المعرفة بالله تعالى فماذا جهل من عرف الله؟ وماذا عرف من جهل الله؟

وتابع "مهنا" في تصريحات خاصة، قائلا: إذا كان شرف العلم بشرف متعلقة، فالعلم بالله تعالى هو أشرف العلوم، فالمنتمي للتصوف إنما هو الذى يشرف بانتسابه لله تعالى، وكان السلاطين والأمراء فى الماضي يتسابقون لسلوك طريق القوم منذ فجر الإسلام حتى يومنا هذا، وفى مصر كان أول من أنشأ الطرق الصوفية بصورة رسمية وجعل لها قانونا خاصا هو صلاح الدين الأيوبي، وهو أول من أنشأ الزوايا والخانقوات الصوفية وكان شيوخها من كبار الأمراء وقادة الجيش وكانوا علماء وعين لهم شيخاً للشيوخ يسمى سعيد السعداء، وجعل له مقرا بحي الجمالية يسمى بيت سعيد السعداء، أما فى العصر الحالي فمعروف أن هناك رؤساء وملوك ووزراء وقادة  ينتمون للطرق الصوفية.

وأضاف "مهنا" قائلا "التصوف الإسلامي هو منهج الأولياء والصالحين ويجب على الجميع أن يعرف ذلك، لأن هذا المنهج اذا لم يكن هو أفضل المناهج واحسنها فلماذا إذن اعتنقه سادة الناس وكبراء القوم. 

محمد مهنا الصوفية نجحوا نشر الإسلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

«المرحلة الملكية».. سمية الخشاب تكشف حقيقة زواجها من عمر كمال (فيديو)

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

«الخارجية الأمريكية»: ملء سد النهضة سيزيد من التوتر بالمنطقة

اللواء فؤاد علام: القضاء على 96% من قدرات الجماعة الإرهابية التنظيمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين