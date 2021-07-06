تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد السعدني بعد إصابته في الجيم

تعرض الفنان أحمد السعدني لإصابة شديدة خلال تواجده في إحدى مراكز التدريب الرياضي "الجيم"، وهو ما جعله يدخل في إجراء العديد من جلسات العلاج الطبيعي.

إصابة الفنان أحمد السعدني في الجيم

وعلمت "الدستور"، أن السعدني يعمل على زيارة طبيب علاج طبيعي بشكل شبه دوري من أجل إيجاد حل للاصابة التي نشر صورتها عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا ويظهر مدى تفاقم الوضع الصحي لعدد من عضلات جسده بشكل واضح للغاية .

ويعود السعدني في خلال أسابيع قليلة، لحالته الطبيعية بعدما عاني من ألم شديد للغاية، وهو ما جعله يؤجل دخول تصوير أكثر من عمل فني سيكون أغلبهم في السينما، حيث كان قد وقع على الاشتراك في أربعه أعمال سينمائية مختلفة، لكنها تأجلات جميعًا بسبب سوء حالته الصحية التي أثرت بشكل كبير على حركة جسدة بطريقة طبيعية لكنه من المرجح أن يعود لتحضيرات هذه الاعمال في غضون شهر.

الحالة الصحية لأحمد السعدني

وقد أعلن السعدنى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، عن إصابته أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية فى الجيم حيث قال :"أول ما ابتديت أسخن وارجع للچيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت بروح أعمل جلسات علاج طبيعي وأول ما أخف إن شاء الله هحاول انزل تاني اتمرن لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية هي دي باختصار الحياة".

الجدير ذكره أنه قد شارك السعدني في بطوله مسلسل كله بالحب ،الذي اعلن عدم حبه للعمل وتهرب منه بشكل كبير.

وكان أحمد السعدني أعلن انسحابه من مسلسل "كله بالحب" الذي تخوض بطولته الفنانة زينة، وعرض خلال موسم رمضان الماضي، وأصر على الانسحاب منه رغم عدم انتهاء تصوير نصف مشاهده، على خلفية وجود مشكلات بينهما وبين الشركة المنتجة، وقرر تقديم شكوى للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع رفع قضية ضد الشركة المنتجة.