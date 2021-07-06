محمد الباز يكتب: لعنة التوريث تهدم حزب الحركة الوطنية على رأس رئيسه

◄ رئيس الحزب يرفع شعار «وأد الشباب» لتمكين نجله من مفاصل العمل الحزبى

◄ التمكين بدأ بتعيين نجل رئيس الحزب مشرفًا على أمانة الشئون المالية والإدارية إلى جانب مناصبه الأخرى

◄لماذا لا يُغيِّر رءوف السيد على اسم الحزب من «الحركة الوطنية المصرية» إلى «الحركة العائلية المصرية»

لا يُطهر النهر نفسه إلا بجريانه.

تيار الماء المندفع إلى المصب يجرف فى طريقه كل ما هو راكد ومتكلس ومتعفن وفاسد.

وهكذا هو نهر الوطن يندفع تياره ليخلصنا من أمراضنا السياسية والثقافية والاجتماعية التى حالت بيننا وبين بناء مستقبلنا عقودًا طويلة.

كانت الأحزاب السياسية بعضًا من أوجاعنا السياسية.. وبعضها لا يزال كذلك بالطبع.

لم يكن كثيرٌ من الأحزاب إضافة إلينا بقدر ما كان خصمًا منّا.

ولن أفارق الحقيقة إذا قلت إنها تحولت إلى عبء، ولن أكون مبالغًا إذا قلت إن أكثر من ٩٠ بالمائة من الأحزاب السياسية كان ولا يزال يعانى من موت إكلينكى، ليس علينا إلا أن نرفع عنها الأجهزة الطبية استعدادًا لدفنها وقراءة الفاتحة عليها.

منذ ثلاث سنوات رأينا الضوء يتسلل عبر نفق الأحزاب المظلم.

اجتمع مجموعة من الشباب ليؤسسوا كيانًا أطلقوا عليه «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، قرروا أن يبعثوا الروح ليس فى الحياة السياسية فقط ولكن فى الأحزاب التى ينتمون إليها، بعد أن شعروا بأن تجاعيد الزمن أرهقتها وطمست ملامحها وأخفت وجهها.

انطلق الشباب يعملون على جبهتين:

الجبهة الأولى يشتبكون من خلالها مع قضايا المجتمع، لا يكتفون بتقديم حلول نظرية، أو ترديد شعارات محفوظة ومعلبة، ولكن من خلال الاحتكاك بالواقع، فكانت لهم مبادراتهم الخاصة ومشاركاتهم فى مبادرات الرئاسة والحكومة، محتفظين باستقلالية كيانهم، دون أن يمنعهم هذا من التنسيق مع أحزابهم التى ينتمون إليها.

الجبهة الثانية كانت من خلال الدفع بكوادر حقيقية على قدر كبير من العلم والخبرة والكفاءة إلى معترك العمل السياسى الحقيقى على الأرض، وكان أن رأيناهم وهم يتقدمون فيصبح منهم نواب للمحافظين وأعضاء فى مجلسى النواب والشيوخ.

كانت الفرحة بهؤلاء الشباب طاغية، حركتهم قادتنا إلى حراك مجتمعى كنا نفتقده ونريده بشدة، لكن يبدو أن هناك من أزعجتهم حركة الشباب الذين احتضنتهم الدولة وأفسحت لهم الطريق لتمكين من يستحق منهم، فقرروا أن يقطعوا عليهم الطريق.

رءوف السيد على

ولذلك لم يكن غريبًا- رغم أنه كان مريبًا- ما حدث فى حزب الحركة الوطنية المصرية الذى يرأسه رءوف السيد على، بل كان متوقعًا ومنتظرًا أيضًا فى ظل صعود الشباب وقدرتهم على التغيير.

فى حركة مباغتة أصدر رئيس الحزب قراره بفصل ثلاثة من شباب الحزب، هم النائب محمد عزمى، الأمين المساعد للحزب، والدكتور نور الشيخ، الأمين العام المساعد للحزب، ومحمد الساحة، والثلاثة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أراد رءوف السيد أن يستر قراره، فأطاح بكل ما قدمه هؤلاء الشباب لخدمة الحزب خلال السنوات الماضية، فردد كلامًا متهافتًا ادعى فيه أنهم خرجوا عن الالتزام الحزبى وعن مبادئ الحزب وسعوا إلى هدم استقراره، وبث الفرقة بين أعضائه ومحاولة تشكيل مراكز قوى داخله من أجل عرقلة مسيرة الحزب وهدم كيانه مستغلين فى ذلك مواقعهم القيادية.

قال كل ذلك دون أن يقدم دليلًا واحدًا عليه، ودون أن يقدم لنا ولو واقعة واحدة تسند ادعاءه.

يمكنك أن تستعيد الكلام مرة أخرى لتتأكد أننى على حق عندما وصفته بأنه متهافت، فليس فيما قاله رئيس الحزب عن مبررات فصله للشباب أى ظل من الواقع، وهو ما شهد به أعضاء الحزب وقياداته الذين توالت استقالاتهم احتجاجًا على قرار رءوف السيد ورفضًا له وتنديدًا به.

محمد عزمى

الاستقالات التى وصلت إلى رئيس الحزب أكدت ما ذهب إليه النائب محمد عزمى فى بيانه، الذى أصدره تعليقًا على قرار فصله، الذى وجه فيه كلامه إلى قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية، عندما قال لهم: لقد بخستم وأهدرتم كل مجهود السنوات، وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياسات فاشلة ومجحفة أدت إلى تمثيل برلمانى لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشبابية الفتية على الأرض، بل عكس شيئًا واحدًا وهو حبكم للسلطة والأنانية والضعف والوهن الشديد فى التفكير، وأبرز قناعاتكم فى إقصاء كل من يعمل، أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب.

من طرف خفى، أشار محمد عزمى إلى كل الأمراض المتوطنة فى الأحزاب التقليدية التى أزعجها أن يخرج الشباب إلى العمل السياسى بكل قوتهم، ويحققوا أنفسهم فى ظل السياسة التى تتبعها الدولة، وتقوم على تمكين الشباب صاحب الخبرة والكفاءة.

فى بيانه دعا محمد عزمى كل الأفاضل من مؤسسى الحزب، رجالًا ونساء وشبابًا، إلى الدفاع عن حزب الحركة الوطنية ضد ما يشهده من تعسف وقتل لشباب كافح من أجل الوصول والتمكين والتدرج داخل الحزب بعمله ومجهوده.

هذه الدعوة لفتت انتباهى بشدة، فهناك داخل الحزب ما يجب أن نتوقف أمامه، فما فعله رئيس الحزب رءوف السيد من فصله للشباب الذى صعد إلى قمة العمل السياسى داخل الحزب وخارجه، ليس إلّا محاولة منه لحماية مصالحه ومصالح عائلته داخل الحزب، الذى يبدو أنه يستحضر موديلًا قديمًا للأحزاب السياسية، عندما حوله إلى عزبة شخصية، وهو ما يدعونا إلى أن نطلب منه أن يغير اسم الحزب، من حزب «الحركة الوطنية المصرية»، إلى حزب «الحركة العائلية المصرية».

هنا يظهر لنا اسم أحمد عبدالرءوف السيد نجل رئيس الحزب، الذى كان يشغل حتى مايو الماضى منصب مستشار رئيس الحزب للشئون السياسية وشئون التنظيم، وهو المنصب الذى أضيف إليه بعد أن سبق وتم تعيينه مستشارًا لرئيس الحزب للشئون الاقتصادية والمالية، والمشرف على الأنشطة التكنولوجية والعلوم المستقبلية والذكاء الاصطناعى.

الجمع بين المنصبين، رغم اختلاف طبيعتيهما، يثير الريبة، ولا يفسر هذا التكويش على هذه المتناقضات إلا أن أحمد عبدالرءوف حصل على ما حصل عليه إلا لأنه نجل رئيس الحزب فقط دون أن تكون هناك أى مبررات مقنعة أخرى.

قرار رئيس الحزب

المفاجأة أنه بعد قرار فصل الأعضاء الثلاثة أصدر رئيس الحزب قرارًا، فى ٥ يوليو ٢٠٢١، أى منذ ساعات قليلة، يؤكد ما نذهب إليه من أن وأد الشباب المتوهج، الذى أنجز بالفعل ما نلمسه بأيدينا على الأرض داخل الحزب وخارجه، لم يتم إلا من أجل التمكين لنجل رئيس الحزب، الذى يبدو أنه قرر تحويله إلى مجرد حزب عائلى بدلًا من أن يعمل على جعله رقمًا مهمًا فى الحياة السياسية المصرية.

أحمد عبدالرءوف السيد على

القرار الذى أصدره رءوف السيد على يحمل رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢١ وتم به تعيين أحمد عبدالرءوف السيد على مشرفًا على أمانة الشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى منصبه بالحزب، لحين تعيين أمين للأمانة، ولست فى حاجة إلى التأكيد أنه بعد قليل لن يتردد رءوف السيد فى تعيين نجله أمينًا لهذه الأمانة نفسها.

لم يلتفت رءوف السيد على، رئيس حزب «الحركة الوطنية العائلية المصرية»- هكذا أصبح اسمه بالنسبة لى حتى إشعار آخر- إلى أنه يسير بخطى ثابتة، أحسده عليها، إلى حتفه المقدر، فهو يسعى إلى توريث الحزب لابنه، ضاربًا عرض الحائط بما أحدثه المجتمع من تغيير، وناسيًا أن لعنة التوريث يمكن أن تعصف بكل وأى شىء حصده، بل يمكنها أن تهدم معبد الحزب على رأسه.

المفارقة أننا لم نكن نعرف شيئًا عن رئيس حزب «الحركة العائلية المصرية»، قبل قراره بفصل الشباب الثلاثة، لم تسجل له الحياة السياسية تاريخًا معتبرًا يمكن أن يعتد به، فكل ما يتوافر عنه أنه كان مشاركًا فى حملة أحد المرشحين للرئاسة فى ٢٠١٢، وكان مسئولًا عن التنسيق والتواصل مع مسئولى الحملة فى المحافظات، وفى يناير ٢٠١٨ تم تفويضه لرئاسة الحزب، وفى نوفمبر من العام نفسه عقد الحزب مؤتمرًا عامًا وتم اختياره رئيسًا للحزب، وما دون ذلك لا نعرف شيئًا معتبرًا عن أو من تاريخ رئيس الحزب، الذى يبدو أنه اعتقد أنه الحاكم بأمره، فراح يفصل هذا ويعين ذاك لحاجة فى نفسه هو.

لا يعرف رءوف السيد على رئيس حزب «الحركة العائلية المصرية» أن مفردات الحياة السياسية فى مصر تغيرت، وأصبح المعيار هو الكفاءة، وليس لمجرد رغبته فى توريث الحزب لنجله أن يفعل ما يشاء، وأعتقد أن أعضاء وقيادات الحزب لن يصمتوا على ما يحدث.. لأن عجلة الزمن لن تعود إلى الوراء، وإن غدًا لناظره قريب.