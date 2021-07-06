الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نواب لجنة الإعلام والثقافة يتفقدون مواقع أثرية بمحافظة الإسكندرية

جولة نواب الشعب بمحافظة
جولة نواب الشعب بمحافظة الإسكندرية

استكمل اليوم أعضاء لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب جولتهم التفقدية لعدد من المتاحف والمناطق الأثرية بمدينة الأسكندرية، حيث تضمنت متابعة آخر مستجدات الأعمال بمشروعات الترميم والتطوير بالمتحف اليوناني الروماني كما قاموا بزيارة المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي.

ورافقهم خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات والمشرف العام على مشروع  القاهرة التاريخية والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

بدأت جولة اليوم بتفقد المتحف اليوناني الروماني، حيث استعرض العميد هشام سمير للسادة النواب، مراحل أعمال مشروع ترميم وتطوير المتحف اليوناني الروماني، وما تم إنجازه من أعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التدعيم الإنشائي للمبنى والهيكل المعدني، بالإضافة لأعمال التشطيبات المعمارية، وقاعات العرض المتحفي، ونظم الإضاءة وأعمدة الواجهات.

ومن جانبه، شرح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف قاعات المتحف وخطة سيناريو العرض المتحفي الذي يهدف إلى إبراز جمال مدينة الإسكندرية وازدهارها خلال العصر اليوناني الروماني ليصبح مركزا علميا وثقافيا لحضارات البحر المتوسط يشمل قاعات للعرض المتحفي، وحديقة متحفية، ومركز لحفظ وترميم الآثار، ومركز آخر لبحوث العملة، ومركز للبحث العلمي.

سياحة مواقع اثرية مجلس النواب أعمال ترميم الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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