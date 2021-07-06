مدير العمليات بـ«تكافل وكرامة»: 3.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدى

قال الدكتور ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامجى «تكافل وكرامة»، إن عدد المستفيدين من الدعم النقدى يصل إلى ٣ ملايين و٧٠٠ ألف أسرة ومن المستهدف الوصول إلى ٤ ملايين خلال العام الجارى.

وأوضح «عبدالسلام»، فى حواره لـ«الدستور»، أن ميزانية الدعم ارتفعت من ١٨ مليار جنيه إلى ١٩ مليارًا خلال «٢٠٢١/٢٠٢٢»، لافتًا إلى أن أسيوط أكثر المحافظات حصولًا على الدعم بعد الإعلان الأخير لخرائط الفقر.

وأضاف أنه ستتم إضافة ٢٣٠ ألف مستفيد من الأيتام والمسنين وذوى الإعاقات بداية من يوليو الجارى، مؤكدًا أنه يتم تقديم دعم نقدى للأرملة والمطلقة وزوجة المسجون بقيمة ٣٢٥ جنيهًا ومنحة للطفل أقل من سنتين بقيمة ٢٠٠ جنيه.

■ بداية.. حدثنا عن الفئات المستفيدة من الدعم النقدى وآخر إحصائية بعددهم؟

- يستهدف الدعم الفئات الأولى بالرعاية منهم المسنون والأيتام والأسر التى لا تحصل على دخل ثابت، وكذلك الأرامل والمطلقات والمرأة التى هجرها زوجها أو انفصل عنها.

ووصل عدد المستفيدين إلى ٣ ملايين و٧٠٠ ألف أسرة من «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى»، بما يشمل ١٢ مليون مستفيد، ونستهدف الوصول لـ٤ ملايين أسرة بما يوازى ١٤ مليونًا و٨٠٠ ألف مستفيد خلال «٢٠٢١/٢٠٢٢» ، فيما يصل الدعم النقدى «تكافل» لنحو ٢ مليون و٩١ ألفًا و٢٣٧ مواطنًا، ويصل الدعم النقدى «كرامة» لنحو مليون و٢٥٧ ألفًا و٧٠١ مواطن.

■ متى بدأت موازنة الدعم النقدى؟

- بدأت الموازنة فى ٢٠١٥، وكانت تصل إلى ٣ مليارات ونصف المليار، وتدرجت حتى وصلت إلى ٦ مليارات، وخلال العام المال الماضى ارتفعت إلى ١٨ مليار جنيه، وفى موزانة عام «٢٠٢١/٢٠٢٢» ستصل إلى ١٩ مليار جنيه.

■ هل من المتوقع زيادة قيمة الدعم خلال الفترة المقبلة؟

- لا أعتقد، لأننا نعمل على التوسع وزيادة تغطية الأسر الأولى بالرعاية، وهذه فلسفة الوزارة منذ بدء عمل البرنامج، بالإضافة إلى أننا نعمل على توفير حزمة من خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة التعليمية والصحية بخلاف الخدمات الأخرى.

■ كيف أثرت جائحة كورونا على البرنامج؟

- الجائحة أثرت على المجتمع بشكل عام، وأدت لزيادة نسب الفقر، ونجح برنامجا «تكافل وكرامة» فى الوصول لعدد كبير من الأسر المتأثرة بالجائحة، كما تمت إضافة ٤١١ ألف أسرة فى ٢٠٢٠، طبقًا للمعايير الموجودة داخل البرنامج والمعادلة الاختبارية والدراسات الميدانية وانطباق الشروط عليها.

ومن بين الأسر التى تم قبولها فى البرنامج «٥٨٪ سيدات و٦٨٪ من المقيمين فى المناطق الريفية و١٣٪ من كبار السن و٤٥٪ من ذوى الإعاقة و٩٪ من النساء المعيلات».

■ ما الفئات المستهدف إضافتها فى الفترة المقبلة؟

- ستتم إضافة ما يقرب من ٢٣٠ ألف مستفيد يوليو الجارى، منهم ٣٠ ألف مسن و٣٠ ألفًا من العاجزين عن العمل وأصحاب الإعاقات الشديدة، بالإضافة إلى ٧٠ ألفًا من طلاب الجامعات، وكان الدعم سابقًا يقتصر على الفئة العمرية من يوم إلى ١٨ سنة، بخلاف المتفوقين من الثانوية العامة من أبناء هذه الأسر.

ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتم دعم جميع طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، وكذلك من التحق بالمعاهد الفنية، وسيتم صرف دعم نقدى لكل طالب من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه شهريًا، وسيضاف الدعم النقدى على بطاقة تكافل الحالية.

كما أنه سيتم إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية الحكومية سواء فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، هذا بالإضافة لحصول طالب الابتدائى على ٨٠ جنيهًا شهريًا، والإعدادى على ١٠٠ جنيه دعمًا مستمرًا على مدار العام، فيما يحصل طالب الثانوى على ١٤٠ جنيهًا.

■ هل يكفى هذا الدعم لضمان تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب؟

- نعم، ونستهدف تحفيز طلاب الأسر المستفيدة من الدعم للاستمرار فى التعليم، كما يتم توفير منح خاصة لبعض طلاب «تكافل وكرامة» المتفوقين، وذلك بالتنسيق بين وزارة التضامن وجامعة زويل وجامعة مصر وبعض الجامعات الخاصة وجامعة أسيوط والجامعة الأمريكية.

■ كم عدد الأيتام المستفيدين؟

- الأيتام من الفئات المستهدفة فى الدعم النقدى «كرامة» يصل عدد المستفيدين منهم إلى ٤٠ ألف يتيم.

■ وماذا عن الفئات الأخرى كالمسنين وأصحاب الإعاقات؟

- المسنون والعاجزون عن العمل يحصلون على دعم شهرى يصل إلى ٤٥٠ جنيهًا شهريًا، وذلك بحد أقصى لـ٣ أفراد فى الأسرة الواحدة.

■ ماذا عن شروط «تكافل وكرامة»؟

- نستهدف خلال برنامج «تكافل» الأسر غير منتظمة الدخل، ولا تمتلك أكثر من نصف فدان أو سيارة أو عقار غير الذى يسكن فيه، والزوج غير مسافر للخارج، ولا يمتلك الزوج أو الزوجة معدات ثقيلة، ولا يمتلك الزوج أو الزوجة أو أحد الوالدين لـ٣ رءوس ماشية أو ١٠ أغنام فأكثر أو ملكية أو شراكة لصاحب البطاقة فى مشروع تجارى يساوى أو يزيد تقدير الدخل عن ضعف قيمة المساعدة.

أما برنامج «كرامة» فيستهدف فئات فردية أخرى محدودة الدخل من خلال تقديم دعم نقدى غير مشروط، بحيث يستهدف الأيتام والأشخاص المسنين الذين تجاوزوا ٦٥ عامًا وكذلك العاجزين عن العمل بنسبة ٥٠٪ فأكثر.

■ ما أكثر المحافظات المستفيدة من الدعم؟.. وهل اختلفت بعد الإعلان عن خريطة الفقر الأخيرة؟

- الصعيد من أكثر المحافظات التى تحصل على دعم نقدى، وتتصدر هذه المحافظات أسيوط بعد أن كانت تحتل المركز الثانى بعد سوهاج، وتحصل حاليًا على النصيب الأكبر، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم فيها إلى ٢٩٤ ألف مستفيد مقابل ٢٥٧ ألف مستفيد فى سوهاج، فيما تحتل المنيا المركز الثالث وفقًا لخرائط الفقر الأخيرة.

■ كم تبلغ نسبة حصول السيدات على الدعم؟

- ٧٥٪ من الكروت الصادرة للسيدات فى تكافل، ويصل عدد الأسر التى تحصل على بطاقات تكافل لعدم وجود سيدات كالزوج الأرمل ومعه الأولاد إلى ٢٥٪.

■ حدثنا عن منحة الطفل.. وكم عدد المستفيدات منها؟

- هى منحة تحصل عليها كل سيدة حامل أو لديها طفل أقل من سنتين قيمتها ٢٠٠ جنيه لكل طفل، وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية، ضمن برنامج الألف يوم الأولى من الحياة للحفاظ على صحة الأم والطفل، حيث تعانى ٤٨٪ من النساء المستهدفات من سوء التغذية، لذا تقدم الوزارة دعمًا عينيًا لهن يحتوى على حزمة من الأطعمة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها ما يقارب من ٤٢ ألفًا.

■ وما نصيب المرأة الأرملة أو المطلقة أو المهجورة أو زوجة المسجون؟

- تحصل على ٣٢٥ جنيهًا شهريًا ولا بد من تقديم صورة شهادة الوفاة للزوج أو شهادة الطلاق أو الهجر، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، ويكون على عنوانها الحالى، ويمكن أن يصل إجمالى قيمة الدعم النقدى الشهرى لـ٦٠٥ جنيهات حسب المراحل التعليمية للأولاد.