«الزراعة» تكثف حملات التفتيش على المجازر استعدادا لعيد الأضحى

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمواصلة عمليات التفتيش على المجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر يرافقه مديري عموم المجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة يقومون يوميا بالمرور على المجازر لمتابعة مدى استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه ومراعاة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل بالمجازر وكذلك مراعاة الإجراءات الخاصة بالرفق بالحيوان وعدم استخدام القسوة أثناء الذبح.