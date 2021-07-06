الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد فشل اعتمادها.. البرلمان الليبي يدعو لجلسة جديدة للبت في الميزانية

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

دعا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، مساء الثلاثاء، أعضاء المجلس لجلسة جديدة الاثنين المُقبل؛ للبت في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والتي فشل المجلس في اعتمادها للمرة الخامسة في جلسة اليوم، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتوزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد.

 

وأوضح بلحيق، في بيان اليوم أن مجلس النواب واصل اليوم مشاوراته حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، وعُقد اجتماع لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب واللجنة الوزارية المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لتعديل مشروع قانون الميزانية وفقاً لملاحظات مجلس النواب.

 

وأشار إلى أن المجلس شدد على لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس على تقديم تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م للبت في مشروع قانون الميزانية في جلسة الإثنين المُقبل.

مجلس النواب ليبيا مشروع الموازنة العامة مشروع قانون انتخاب الرئيس الدوائر الانتخابية جلسة جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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