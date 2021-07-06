الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تعرب عن قلقها إزاء مصير المفقودين نتيجة الصراع فى سوريا

السفير جمال الغنيم،
السفير جمال الغنيم،

أعربت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع الدائر في سوريا.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، في إطار استعراض تحديث تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وقال السفير الغنيم: "بموجب القانون الدولي المعمول به وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث".

ولفت السفير الغنيم، إلى أن تقارير اللجنة المستقلة قد أشارت إلى عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق جرت عمدًا على مدى العقد الماضي وعلى نطاق واسع في سوريا وأن عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات الالئي تم احتجازهن مازلن مختفين قسريًا.

ودعا باسم دولة الكويت، أطراف النزاع إلى اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح والإفراج الفوري عن الأفراد وتقديم الدعم للضحايا بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين. 

وأكد أهمية مطالبة أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سوريا واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن هؤلاء الأطفال والتعرف عليهم.

وفي الوقت ذاته، أكد السفير الغنيم، دعم دولة الكويت للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في العام الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية. 

الكويت سوريا المفقودين الامم المتحدة السفير جمال الغنيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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