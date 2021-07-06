الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: عدم التعرض للضوء يسبب ارتفاع نسب الإصابة بسرطان القولون

التعرض للضوء
التعرض للضوء

كشفت دراسة حديثة، أنه هناك علاقة طردية بين عدم التعرض للضوء وارتفاع نسب الإصابة بسرطان القولون ويرجع ذلك إلى انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم مما يؤدي ارتفاع احتمالية إصابة الجسم بسرطان القولون، وذلك وفقًا لموقع DRUGS .

وأوضحت الدراسة ارتفاع عدد إصابات سرطان القولون لدي سكان الدول التي تنخفض فيها درجات الحرارة وتكثر فيها الأيام الغائمة.

ونوهت الدراسة بأن زيادة مستويات فيتامين (د) للإنسان من خلال التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون ، وفقًا للباحثين في جامعة كاليفورنيا ، فى سان دييجو.

 

كبار السن أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون


قال المؤلف المشارك في الدراسة رافائيل كومو: إن هناك تباين في معدل إصابة الأشخاص فوق سن 45 بسرطان القولون.

وأكد كومو أنه بإمكان كبار السن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق تصحيح النقص في فيتامين "د"، حيث يشكل جلد الإنسان فيتامين (د) بشكل طبيعي عند ملامسته لأشعة الشمس.

العوامل الأخرى المؤثرة في ارتفاع نسبة فيتامين د في الجسم

أشارت الدراسة إلى أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على التعرض للأشعة فوق البنفسجية ومستويات فيتامين (د) تتمثل في استخدام مكملات فيتامين (د) والملابس التي يرتديها الناس بالإضافة إلي نسبة  تلوث الهواء.

ووصفت الدكتورة إيلينا إيفانينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى لينوكس هيل، في مدينة نيويورك، بأن نتائج الدراسة مثيرة للغاية، وقالت إيفانينا: إنه "من الصعب استخلاص أي استنتاجات ثابتة من هذه الدراسة، لكنها بالتأكيد تثير تفكيرًا مثيرًا للدور الذي يلعبه فيتامين د في تكوين سرطان القولون والمستقيم"، وقالت إن ذلك قد يضيف المزيد من الزخم لأي شخص "يفكر بالفعل في الانتقال إلى مناخ أكثر إشراقًا".

الشمس فيتامينات فيتامين د سرط القولون صحة دراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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