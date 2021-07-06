الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤسسة التعليم البابوية تقلد ولي عهد أبوظبي وسام رجل الإنسانية

محمد بن زايد
محمد بن زايد

قلدت مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وسام "رجل الإنسانية".

وأشاد ممثل المؤسسة البابوية بجهود الشيخ محمد بن زايد في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي.

كما ثمن ممثل المؤسسة البابوية جهود الشيخ محمد بن زايد في الدفاع عن قضايا السلام والقضاء على الصراعات.

وقال ممثل المؤسسة البابوية،  "أدعو ممثلي العالم الحاضرين هنا الليلة لدعم جهودنا في صنع عالم جديد من العدالة والسلام"، وفقا لما أوردته فضائية سكا ى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتابع ممثل المؤسسة البابوية: “أعتقد أنكم مخلصون جدا لوجودكم هنا وانضمامكم إلينا في هذا التكريم”.

وأضاف ممثل المؤسسة أن 135 دولة حصلت على مساعدات من خلال دعم وكرم الإمارات.

وقال ممثل المؤسسة البابوية، وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم في الإمارات لترسيخ ثقافة التعايش والسلام.

 

الفاتيكان مؤسس البابوية الإمارات ولى عهد أبو ظبى رجل الإنسانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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