مصرع ربة منزل ونجلها أثر حادث مروري في البحيرة

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل أمام دوران القناوية بالطريق الزراعي بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع تروسيكل، بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة ابو حمص أمام دوران القناوية، نتج عنه وفاة ربة منزل ونجلها، وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي.



وأسفر الحادث عن مصرع حليمة عفيفي أحمد عفيفي، 65 عاما، ونجلها محمد عبد السميع رمضان سعيد، 30 عاما، مقيما قرية كوم صوان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وجارى استخراج التصريح بدفن الجثث.



وفي واقعة منفصلة، تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن البحيرة، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء من انتشال جثة سائق غرق داخل سيارة النقل ترعة ناصر التابعة لدائرة مركز شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى النوبارية العام.



كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة النوبارية يفيد بسقوط سيارة جامبو فى ترعة ناصر بالقرب من كوبري طلعت مصطفى بدائرة القسم.

وعلى الفور الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، و قوات الإنقاذ النهرى، التابعة لقوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع لمكان الواقعة، وتم انتشال السيارة واسفر الحادث مصرع" احمد ن ال ع" 22 سنة ومقيم الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخراج التصريح بدفن الجثة.