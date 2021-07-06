الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية قطر يلتقي الرئيس عون ويؤكد دعم لبنان للخروج من أزمته

الرئيس اللبناني يلتقي
الرئيس اللبناني يلتقي وزير خارجية قطر

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سفير قطر في لبنان محمد الجابر.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم للبنان وشعبه الشقيق للخروج من الأزمة الراهنة.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تحيات أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى رئيس الجمهورية اللبنانية، فيما حمّل رئيس الجمهورية اللبنانية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تحياته إلى أمير قطر.

ووصل وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، في زيارة تأتي بإطار مساعي قطر للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

وحسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وصل وزير الخارجية القطري، إلى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وكان في استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، وسفير قطر محمد حسن الجابر.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت الرئاسة اللبنانية في بيانٍ لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، التقى وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا، وأبلغه ترحيب لبنان بالدعم القطري الدائم وبأي خطوة قطرية للمساعدة على حل أزماته الراهنة.

 

وزير خارجية قطر لبنان الرئيس اللبناني ميشال عون الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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