شكرى: السيسى يولى قضية سد النهضة أولوية قصوى

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إنه أجرى عددًا كبيرًا من اللقاءات مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، متابعًا: "أجرينا مقابلات مع مجموعات مختلفة سواء دول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية، في إطار شرح الموقف والتأكيد على ما نسعى إليه من التوصل إلى اتفاق ملزم وقانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف شكرى، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز" بنشرة السادسة مساءً، أن مصر تسعى إلى تعزيز مسارات المفاوضات تحت رعاية الرئاسة الإفريقية في إطار جديد ييسر على الأطراف الثلاثة التوصل إلى اتفاق من خلال المساهمة التى يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة والمراقبون بحكم الخبرة والإمكانيات المتوفرة لديهم.