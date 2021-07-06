تامر حسني يُحيي حفلا غنائيا في الإمارات بمناسبة عيد الأضحى

يُحيي الفنان تامر حسني، حفلا غنائيًا كبيرًا في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وروجت إحدى شركات الإنتاج للحفل عبر صفحتها بموقع “تويتر” وقالت: "احتفاءً بعيد الأضحى المبارك ابوظبي تستضيف تامر حسني في حفل موسيقي حيّ يوم 23 يوليو" .

ومن المقرر أن يقدم نجم الجيل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى القديم منها والجديد، على أن يقدم فيه أشهر أغانيه، وأبرزها: خليك فولاذى، عيش بشوقك، ناسينى ليه، كفاياك أعذار، 100 وش وحلم سنين وعدد من الاغاني الجديدة .

وعرض لتامر مؤخرًا فيلمه الجديد "مش أنا" وتحديدا في 23 يونيو الماضي، لينافس من خلاله في موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم إنتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.