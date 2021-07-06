الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العربية لحقوق الإنسان» تدين التعنت الإثيوبي وتطالب مجلس الأمن بقرار ملزم ضدها

مجلس الأمن
مجلس الأمن

دان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة الإثيوبي، وبصفة خاصة القرار الإثيوبي المنفرد ببدء الملء الثاني للسد مساء أمس قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول إدارة السد وقواعد الملء والتشغيل والتفاعل مع فترات الجفاف المتوقعة وحماية التدفقات المائية المستقرة لكل من مصر والسودان.

وينظر مجلس أمناء المنظمة بقلق عميق إلى الإجراءات الإثيوبية الانفرادية والتي تشكل جملة وتفصيلاً خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وانتهاكاً جسيماً لاتفاقية "قانون استخدامات المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية" الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 1997، والتي تحدد في مادتها الخامسة قواعد الاستخدام المنصف والعادل للمصادر المائية، وتُرسخ في مادتها السابعة المسئولية عن الإضرار بالغير وفقاً لحكم محكمة العدل الدولية في قضية "مضيق كورفو" للعام 1949، وتحث في مادتها الثامنة على التفاوض والتعاون بنوايا حسنة.

ويفاقم قلق المنظمة التقارير العلمية العربية والدولية التي أكدت التهديد الوجودي لهذا السد لحياة نحو 160 مليوناً من المواطنين في كل من مصر والسودان، وخاصة المخاطر على حياة السكان على جانبي النيل الأزرق في السودان، وتهديد نحو 40 بالمائة من مساحات الزراعة المصرية بما ينسف جهود التنمية الجارية فيها.

وفضلاً عما تشكله الإجراءات الإثيوبية الأحادية من تهديد للحق في الحياة الذي يعد أسمى حقوق الإنسان دون مواربة، فإن الإجراءات الإثيوبية نكوصاً عن إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (الخرطوم 2015)، وإخلالاً فادحاً بالسلم والأمن الدولي في منطقة القرن الأفريقي التي تتصدع في ظل النزاعات الأهلية المتعددة والمتشابكة وتضم فسيفساء اجتماعي قابل للانفجار الشامل.

ويطالب مجلس أمناء المنظمة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل للتصدي للإجراءات الإثيوبية الأحادية التي تشكل تهديداً حاداً للسلم والأمن الدولي، أخذاً في الاعتبار أن مجلس الأمن بات الملاذ الأخير بعد فشل المفاوضات الثلاثية لمدة تجاوزت عشرة أعوام، وفشل المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، ونكوص حكومة أديس أبابا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير 2020 برعاية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

ويشدد مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ضرورة إصدار مجلس الأمن الدولي لقرارا ملزم لوقف الإجراءات الإثيوبية الأحادية تفادياً لانهيار حالة السلم التي تتسم بالهشاشة في منطقة القرن الأفريقي، وأن يتضمن القرار بصورة واضحة معالجة الأزمة وفق قواعد القانون الدولي لاستخدامات المصادر المائية في الأغراض غير الملاحية.

مجلس الأمن حقوق الانسان القانون الدولي محكمة العدل الدولية مصر والسودان سد النهضة الإثيوبي التعنت الإثيوبي المنظمة العربية لحقوق الإنسان الملء الثاني للسد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

«الخارجية» تبحث عودة جثامين 4 مواطنين ضحايا حرائق الغابات بقبرص

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

«منزعجون منها».. الجامعة العربية: رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن تضمنت مغالطات عديدة

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.5 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين