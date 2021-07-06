الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تغلق قنصليتها فى مزار شريف بأفغانستان

مزار شريف شمال أفغانستان
مزار شريف شمال أفغانستان

ذكر مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا أغلقت قنصليتها العامة في مزار شريف شمال أفغانستان بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

 

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من مغادرة آخر مجموعة من القوات الألمانية التي كانت تتمركز في قاعدة بغرام العسكرية المترامية الأطراف على مشارف مزار شريف.

 

وكانت القنصلية العامة تباشر عملها من داخل القاعدة العسكرية منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع في 2016 وألحق أضرارًا جسيمة بمبنى القنصلية الأساسي في مزار شريف.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أكثر من 90% من عملية انسحابه من أفغانستان.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: "إن الولايات المتحدة سلمت رسميًا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية".

 

وتأتي مغادرة كل القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، مؤشرًا إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بات وشيكًا.

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تسليم قاعدة باغرام الجوية، آخر معاقل الولايات المتحدة في البلاد، للقوات الأفغانية.

 

 وقالت الوزارة: "إن الجيش الأمريكي لا تزال لديه سلطة حماية القوات الأفغانية".

 

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن القوات الأمريكية ستغادر نهائيًا بحلول 11 سبتمبر من هذا العام، في الذكرى السنوية للهجمات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 2001.
 

أفغانستان القنصلية العامة الألمانية إغلاق مزار شريف المانيا انسحاب القوات الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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