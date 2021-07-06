«الخارجية» تبحث عودة جثامين 4 مواطنين ضحايا حرائق الغابات بقبرص

استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، اليوم الثلاثاء، الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، والتي ينتمي إليها ضحايا حادث وفاة أربعة مواطنين مصريين في الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية، وعددا من أهالي المتوفين.

وجرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية، حيث قدم واجب العزاء نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري، كما أوضح الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها الوزارة مع جميع الجهات المصرية والقبرصية المعنية لإعادة الجثامين في أسرع وقت ممكن.

كما أجرى مساعد الوزير اجتماعاً هاتفياً، في حضور الدكتور إيهاب رمزي وأسر الضحايا، مع السفير عمرو حمزة، سفير مصر في قبرص، وكل من وزير الصحة القبرصي ونائب رئيس جهاز الشرطة القبرصي، حيث تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين من قبرص إلى أرض الوطن.

من جانبه، أكد وزير الصحة القبرصي اهتمام الحكومة القبرصية بإنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت، وقدم التعازي إلى أسر الضحايا.

وتلقى كذلك السفير عمرو عباس أثناء الاجتماع اتصالاً من الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث أعرب عن تعازي مجلس النواب لأهالي الضحايا، وأشاد بجهود وزارة الخارجية في هذا الصدد.

نقابة العمال القبرصية تكشف ملابسات الحادث

وكانت نقابة العمال ومنظمات قبرصية قد كشفت ملابسات وفاة العمال المصريين فى حرائق الغابات.

ودعت نقابة العمال في قبرص، أمس الإثنين، وزارة العمل في نيقوسيا إلى إجراء تحقيق في حالة التوظيف وظروف العمل للعمال المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في الحريق الكبير الذي وقع نهاية الأسبوع في منطقتي ليماسول ولارنكا جراء الحرائق التي ضربت قبرص.

وقالت نقابة العمال القبرصية في بيان لها: "نتوقع من وزارة العمل أن تتصرف على وجه السرعة حتى يتمكنوا من تقديم إجابات للجميع وتحديد المسئوليات حيثما وجدت عن وفاة المصريين الأربعة"، حسب صحيفة "قبرص ميل" القبرصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة القبرصية تعرضت لانتقادات بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع الحادث الذي راح ضحيته العمال المصريون الأربعة.