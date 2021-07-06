«التأمينات» تلزم صاحب العمل بالتأمين على العامل لديه

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القانون 148 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية ألزم صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه باستمارة «س» خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن الاستمارة «س» تمثل أهمية في حصول العامل على الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

أما عن خطوات الخدمة أشارت الهيئة إلى أنها تتمثل في:-

تقديم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة) أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية: