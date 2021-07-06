الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الجزئى لمبنى سكنى بولاية فلوريدا إلى 32 شخصًا

الانهيار الجزئي لمبنى
الانهيار الجزئي لمبنى سكني بولاية فلوريدا

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الجزئي لمبنى سكني في مقاطعة "ميامي- داد" بولاية "فلوريدا" الأمريكية إلى 32 شخصًا، عقب انتشال 4 جثث جديدة من تحت الأنقاض.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن هناك 3 أطفال من بين القتلى، فيما لا يزال هناك 113 شخصًا أخرين في عداد المفقودين.

وكان مبنى "تشامبلين تاورز ساوث" المؤلف من 12 طابقًا والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار جزئيًا يوم 24 من شهر يونيو الماضي، ولايزال السبب وراء انهيار المبنى والذي صمد لعقود أمام الأعاصير، غير معروف وجار التحقيق للكشف عن ملابساته.

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن وثائق داخلية تتعلق ببرج فلوريدا المنهار فى سيرفسايد ألقت الضوء على محدثات عاجلة بشأن وضع البناء فى الأشهر التى سبقت انهياره.

وفى سلسلة من المقترحات التى تم تقديمها للسكان فى خريف وشتاء 2020، تم التحذير من وضع المبنى، وكتب على مذكرات تلك المقترحات، "لماذا يتعين علينا القيام بكل هذا الآن" وتم إخبارهم بأن الممر الموجود أعلى المبنى يعانى من "تصريف سيئ للغاية (عيب فى التصميم). 

وكُتب فى أكتوبر الماضى "لا توجد طبقة مانعة لتسرب المياه فوق المرآب فى الممر أو فى أى منطقة باستثناء سطح المسبح وأحواض النباتات، وقد أدى ذلك إلى تعريض المرآب لتسرب المياه لمدة 40 عامًا، وفى حالة وجود العزل المائى، فقد فشلت، وقد تسربت المياه تحتها وتسبب فى حدوث المزيد الضرر الذى لحق بالخرسانة ". 

فلوريدا ميامي- داد سيرفسايد مسؤولون أمريكيون المفقودين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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