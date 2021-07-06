مذكرة تفاهم بين مجلس الشباب المصري والمجلس العالمي للتسامح

وقع مجلس الشباب المصري، مذكرة تفاهم مع المجلس العالمي للتسامح والسلام لتوحيد جهودهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتم توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء والمجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي السابق بهدف نشر وإعلاء قيم التسامح والسلام في شتى المجالات وعبر مختلف الوسائل.

ونصت على تعاون الطرفين في تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام، علاوة على تسهيل تبادل الزيارات الرسمية بينهما والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المشتركة المتعلقة بترسيخ مبادئ التسامح والسلام.

وفي سياق توقيع مذكرة التفاهم تقدم مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح بتكريم أحمد بن محمد الجروان على الجهود المتميزة التي بذلها المجلس العالمي للتسامح والسلام تحت قيادته الحكيمة وكان لها الأثر الكبير في نشر ثقافة التسامح والسلام، وتعزيز التعايش السلمي على مستوى دول العالم، كما ثمن ممدوح دور دولة الإمارات في مجال التسامح والسلام، ودعمها المستمر لكافة الشعوب في نشر ثقافة السلام ، وجهودها الواضحة في تعزيز التسامح حول العالم.

وكان قد شهد الدكتور محمد ممدوح، رئيس أمناء مجلس الشباب المصري، وعبد الناصر قنديل مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة البحوث بمجلس الشباب المصري والمجموعة المصرية للدراسات البرلمانية بهدف تنمية قدرات التفكير العلمي ومهارات إجراء البحوث والدراسات البرلمانية لتعزيز دور النخب العلمية والثقافية في الممارسة السياسية إلى جانب تعميم ثقافة البحث ورعاية شباب الباحثين المبدعين وتوفير الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم في البحث والكتابة.

وأكد ممدوح أنه تم توقيع بروتوكول التعاون مع المجموعة المصرية للشئون البرلمانية نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها المجموعة في دعم البحوث والدراسات البرلمانية المتخصصة، حيث يرتكز ذلك التعاون الذي سيشكل نقلة نوعية على توفير تدريبات متخصصة لشباب الباحثين المهتمين بالبحوث والدراسات البرلمانية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والمشورة لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف ممدوح أن تنمية ورفع كفاءة شباب الباحثين هو أحد أهم أولويات وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التي قدمت إسهامات بحثية مميزة خلال الفترات القليلة الماضية.

الجدير بالذكر؛ أن مجلس الشباب المصري أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المصرية الفاعلة في ملف تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب والمرأة.