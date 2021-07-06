الأردن يسجل 505 إصابات و10 وفيات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 505 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و599 حالة شفاء خلال الـ24 ساعات الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 754 ألفًا و281 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و795 حالة، والشفاء إلى 737 ألفًا و709 حالات.

وفي سياق متصل، سجلت وزارة الصحة الأردنية، أمس، 584 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا، و504 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا": أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 753 ألفا و776 حالة، والوفيات إلى 9 آلاف و785 حالة، والشفاء إلى 737 ألفا و215 حالة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.