لمعايرته بعدمم الإنجاب.. فلاح يقتل طفلا بإلقائه حيا في مياه ترعة المحمودية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات غارقا داخل ترعة المحمودية أمام قرية حمد منيسى بدائرة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة " مصطفى "جار والد المجنى عليه قام بإلقاءه حيا بمياه الترعة انتقاما منه ونكاية فيه لعدم الإنجاب وقيام والد المجنى عليه بمعايرته بصورة دائمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية.

وكان مأمور مركز شرطة المحمودية قد تلقى بلاغا من أهالى قرية حمد منيسى التابعة لدائرة المركز بالعثور على جثة محمد محمود محمد على ٤ سنوات طافية بمياه ترعة المحمودية واشتباه والده فى وفاته جنائيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

بعرض البلاغ على اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير المباحث ضم ضباط مباحث المحمودية لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

أسفرت تحريات فريق البحث وجود خلافات سابقة بين والد المجنى عليه "فلاح " وجار له يرتبط معه بعلاقة صداقة بسبب معايرة والد المجنى عليه لجاره بعدم الإنجاب وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام باستدراج المجنى عليه وقام بإلقاء في مياه الترعة.

وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق وأمام المستشار سامح راجح مدير نيابة المحمودية قام المتهم بتمثيل جريمته بموقع الحادث وسط مطالبات من أهالى القرية وأهلية المجنى عليه بإعدامه فى ميدان عام نظرا لوحشية الجريمة.

فأمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار محمد عمر رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور.