الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى: وضع قوائم منظومات «إس 300» فى حالة تأهب

منظومة الدفاع الجوي
منظومة الدفاع الجوي اس-300

أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، عن اختبار جاهزية منظومات "إس- 300" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية في القاعدة 201 العسكرية الروسية في طاجيكستان.

 

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن مصدر بالمكتب الإعلامي في المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي قوله إن طواقم منظومات "إس- 300" تم وضعها في حالة تأهب، حيث رصدت أهدافًا جوية للعدو المفترض تتحرك بسرعات عالية.

 

وأوضح أن "إس- 300" رصدت الأهداف وتابعتها على مختلف السرعات والارتفاعات واسقطتها بنجاح، مضيفا  أن وحدات الدفاع والحراسة تدربت على التصدي لهجوم شنته مجموعات تخريبية للعدو الوهمي على القاعدة.

 

وتعتبر القاعدة 201 بفرعيها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه ومدينة بختار، أكبر موقع عسكري لروسيا خارج أراضيها.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن القاعدة المذكورة "مزودة بكل المستلزمات الضرورية لتقديم المساعدة لطاجيكستان إذا لزم الأمر"، وسط تأزم الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان نتيجة مواصلة حركة "طالبان" الاستيلاء على المناطق الحدودية شمالي أفغانستان.

الجيش الروسي صواريخ إس-300 قاعدة 201 العسكرية طاجيكستان حالة تأهب اختبار جاهزية رصد تحركات عدائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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