الثلاثاء 06 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اسئتاف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري القاهرة ومسقط

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر مسئولة بشركة ميناء القاهرة الجوي، عن عودة الحركة الركابية والجوية بين مطاري القاهرة ومسقط الدوليين بداية من الساعات المقبلة، عقب قرار السلطات الصحية العمانية برفع الحظر عن جمهورية مصر العربية من قائمة الدول التى يحظر على القادمين منها دخول أراضى السلطنة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتبعة في تلك الحالات وإخطار شركات الطيران المصرية والعمانية بالسماح لهم بعودة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن شركة مصر للطيران والنقل الجوي الوطني لسلطة عمان (الخطوط الجوية العمانية) يسيران 4 رحلات دولية بين مطارى القاهرة ومسقط الدوليين خلال قرارات التعليق نتيجة استمرار وانتشار فيروس كورونا، بوقع رحلتين بمرحلتى السفر والوصول لكل شركة، مشددا على الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الجوية بين البلدين، وفقا لما هو متبع مع جميع الرحلات التجارية والداخلية والدولية التي تستخدم مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة مطار مسقط الخطوط العمانية الخطوط الوطنية المصرية أزمة جائحة كورونا

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وائل لطفي

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