«عزت» يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالفيوم للعام 2021/ 2022
تابع المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولى التخطيط والمتابعة، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021/ 2022.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس أحمد الناقة وكيل وزارة النقل لمنطقة بنى سويف، والمهندس محمد مصطفى عبدالجواد مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والمهندس محمد صابر مدير عام كهرباء الفيوم، والمهندس جمال عبدالشفيع عبداللطيف رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والأستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.
في بداية اللقاء، وجه سكرتير عام المحافظة المساعد، رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة قطاعات المرافق، لمتابعة تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات الكبارى والانفاق والمعديات والتكاسي والرصف، والنزول إلى أرض الواقع أثناء تنفيذ المشروعات مع استكمال وإنهاء مشروعات العام الماضى، لافتاً إلى تحديد الاحتياجات لكل مركز مع التوفيق بينها وبين المشروعات التى تنفذ بمبادرة "حياة كريمة" حتى لا تتعارض مع بعضها البعض.
كما أكد سكرتير عام المحافظة المساعد، الى ضرورة وضع الطرق الحيوية داخل خطط الرصف وخاصة الطرق التى تربط المدن والمراكز بعضها البعض والتي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، بعد مراجعتها مع شركات المرافق للتأكد من إنتهاء كافة توصيل المرافق بهذه الطرق قبل التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية والمقاييس الفنية والهندسية في تنفيذ الخطة.
ولفت سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى لرؤساء المدن، مع شركات المرافق، لمراجعة كافة المشروعات قبل التنفيذ، والوقوف على حجم الأعمال ومعدلات التنفيذ أولاً بأول، لتذليل كافة العقبات.
وفي السياق نفسه استعرض مدير إدارة التخطيط، بعض المشروعات المشتركة بين مراكز المدن المرتبطة بقطاع الرصف، والتى تبلغ 185,8 مليون جنية موزعه على مجالس المدن، كالتالى 44 مليوناً و400 الف جنية مركز ومدينة الفيوم، 40 مليون جنية مركز ومدينة سنورس، 35 مليون جنية مركز ومدينة طامية، 33 مليوناً و734 الف جنية مركز ومدينة ابشواى، 32 مليوناً و750 الف جنية مركز ومدينة اطسا.