بريطانيا تسجل نحو 29 ألف إصابة بكورونا و37 وفاة

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 28 ألفا و773 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في الفترة ذاتها.

وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالفيروس في المملكة المتحدة حتى الآن قد بلغ 4 ملايين و958 ألفا و868 إصابة، وتكون الحصيلة الإجمالية للوفيات قد ارتفعت إلى 128 ألفا و268 وفاة.

فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من الفيروس في المملكة المتحدة 45 مليونا و428 ألفا و681 شخصا، في حين وصل عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد الفيروس بشكل كامل 33 مليونا و874 ألفا و176 شخصا.