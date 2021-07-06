الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة

الدكتور كريم بدر
الدكتور كريم بدر حلمى

تقدم الدكتور كريم بدر حلمي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمطالبتهما بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الخاصة بتكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

وأضاف أن لجنة الصحة بمجلس النواب أرسلت في شهر مايو الماضى عدة توصيات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بتكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 وتضمنت حصر غير المكلفين من دفعة 2018، مع وضع جدول زمني للمتبقي من دفعة 2019 لتكليف كامل الدفعتين دون استثناءات.

وناشد بدر رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بسرعة التحرك لحل الأزمة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لانقاذ مستقبل شباب الصيادلة الخريجيين.

وأكد أنه يتم بذل كافة الجهود لتكليف كامل الدفعتين وتلبية مطالب الصيادلة، مشيراً إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للمطالبة بتكليف كامل الدفعتين والنظر فى شكاوى الصيادلة المكلفين خارج نطاق محافظتهم، إضافة إلى إرسال خطابين للوزيرة لمناشدتها بسرعة حل تلك الأزمة التى أثارت المجتمع الصيدلى.

عضو لجنة الصحة رئيس مجلس الوزراء سرعة تنفيذ توصيات لجنة الصحة مجلس النواب تكليف الصيادلة

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وائل لطفي

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