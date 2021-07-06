وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أجرى عددًا كبيرًا من المقابلات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الإفريقية الأعضاء، ودول دائمة العضوية، ودول غير دائمة العضوية؛ لتأكيد شرح المساهمة التي يستطيع مجلس الأمن والمراقبون أن يأتوا بها.

وأضاف شكري، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": "نسعى لحلول سلمية، ولا نسعى لأى توجه أو تصعيد، ومسئولية مجلس الأمن أن يدعم الدبلوماسية الوقائية لتعزيز المسار الإفريقي".

وأردف: "كان الموقف واضحًا وصدرت البيانات عن وزيري الري لمصر والسودان، وأكدنا رفضنا القرار الأحادي باعتباره يعقّد التوصل لاتفاق ويعقّد المسار الإفريقي".