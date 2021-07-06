افتتاح كرنفال «فرحان بكنيستي» بكنيسة القديس فرنسيس الآسيزي في الرزيقات

افتتح كرنفال "فرحان بكنيستي" بكنيسة القديس فرنسيس الآسيزي بالرزيقات، تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبإشراف وقيادة الآباء الرهبان، الأب سامح شحاتة، راعي كنيسة القديس فرنسيس الآسيزى بالرزيقات، والأب إدوارد عزمي، الراعي المساعد، والأخ مينا، مسئول الأنشطة، وخدام وخادمات التعليم المسيحي.

وأكد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، أن تم افتتاح الكرنفال السنوي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكرنفال يقام في الفترة من الخامس، وحتى السابع من الشهر الجاري.

يذكر أن برنامج الكارنفال يدور حول معني كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، عن طريق الكتاب المقدس، وتعاليم الآباء،وأيضًا تعلم بعض الترانيم والصلوات، وكذلك عن طريق وسائل مختلفة من أنشطة وألعاب وتعلّم بعض السلوكيات، لتوجيه المهارات لكل طفل، حتى يعبر عن معني كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية.

وفي سياق متصل، سيختتم الكارنفال بالقداس الإلهي الذي سيترأسه الأنبا عمانوئيل، السبت المقبل، الموافق العاشر من يوليو، علمًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بلغ ٣٠٠ طفل وطفلة.