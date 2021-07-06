رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزيرة التجارة والصناعة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه مساء اليوم الثلاثاء، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحضور النائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد حلاوة وكيل اللجنة، إلى جانب عدد من نواب المجلس، وحاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للإتصال المؤسسي .

ويأتى هذا عقب لقاء الوزيرة اليوم بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ، فى إطار حرصها على التواصل الدائم مع البرلمان المصرى بمجلسيه النواب والشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن فض دور الانعقاد عملا بما نصت عليه اللائحة في مادتها 158، والتي تشترط ألا يتم فض دور الانعقاد قبل إقرار مجلس النواب الموازنة العامة للدولة.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق في جميع الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.

وقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة