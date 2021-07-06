وزير التربية والتعليم ونائبه يجتمعان بوكيل الوزارة ببورسعيد

عبر الفيديو كونفرنس

اجتمع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ونائبه لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازى، والدكتور أحمد ضاهر مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بالدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز التطوير التكنولوجى.

وأكد وكيل الوزارة أن الاجتماع يخص مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ورؤساء اللجان، لمتابعة تحضيرات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بامتحان الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، والمقرر أن تبدأ يوم السبت ١١ يوليو الجارى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الوزير استعرض خلال الاجتماع السيناريوهات الخاصة بأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الأمثل وفقًا للقواعد الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وقال باهى إن الدكتور طارق شوقى أشار إلى أن هناك عملًا ضخمًا يقوم به مئات الآلاف من الزملاء فى أسرة التربية والتعليم الرائعة آملًا أن تتضافر جميع الجهود من معلمين وإداريين وإعلاميين وأولياء أمور لمساعدة أبنائنا على التأقلم نفسيًا لأداء الامتحانات.

وفي شأن آخر، استقبل الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، ممدوح طه وأحمد السعيد المسئولين الميدانيين لمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل ببورسعيد، وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة أن اللقاء جاء فى إطار التعاون المستقبلى المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المتمثل فى وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل ومشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt.

وأضاف باهى أنه استعرض خلال اللقاء إنجازات مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE فى الأعوام السابقة، كما تعرف على المشروع الاستكمالى الجديد وآليات تكوينه بغرض تحقيق التواصل وتنفيذ الأنشطة بفاعلية على أرض الواقع ببورسعيد.