بعد 28 عاما من إنشائه.. اعتماد مركز تدريب محافظة الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بتوقيع بروتوكول تعاون بين مركز التدريب بديوان عام المحافظة ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لاعتماد مركز تدريب محافظة الغربية مركزاً معتمداً خارج الجامعات المصرية للتدريب ومنح شهادة أساسيات التحول الرقمي طبقاً للمعايير العالمية، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ،الدكتور أشرف نزيه، الدكتورة رشا بدري والدكتور محمود عراقيب مدير عام مركز المعلومات ومركز التدريب بديوان عام محافظة الغربية .

وأكد محافظ الغربية أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة استباقية للمحافظة لتدريب الكوادر الإدارية بالديوان العام ومراكز المدن والأحياء ولجميع الطلاب والخرجين الراغبين في الحصول على دورات تدريبية وثقل خبراتهم العلمية والعملية، حيث أن التحول الرقمي يُعَدْ ضرورة للمضي قدماً في مسيرة التنمية وتحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار رحمي إلى أهمية التحول الرقمي في تقليل وتوفير الجهد والطاقة والتكاليف، تنظيم وتحسين الكفاءات التشغيلية، تسهيل مراقبة المسئولين لكيفية سير العمل، زيادة إنتاجية القوى العاملة، تقديم الخدمات الحكومية للجمهور بسرعة وسهولة وسد الفجوة أمام الفساد في الدواوين الحكومية، مضيفاً أن أهمية التحول الرقمي تكمن في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتقديم الخدمات في كافة المجالات (الصحة ، التعليم، البنوك، الضرائب، الصناعة، الزراعة، الاستثمار... إلخ).

وأوضح المحافظ أن توقيع ذلك البروتوكول يأتي اتساقاً مع رؤية الدولة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك وفق خطة زمنية محددة ، وسيتم توفير الخدمات التدريبية وخاصةً في مجال تكنولوجيا المعلومات بكافة السبل وبأعلى درجات الفاعلية والكفاءة وبأقل تكلفة ممكنة من خلال مركز التدريب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسن جاد الله أنه انطلاقاً من مسئولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكافة مؤسساتها نحو التحول الرقمي للمجتمع الجامعي وكذلك المجتمع المدني كان قرار المجلس الأعلى للجامعات لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي لنشر المعرفة لتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من الفئات المستهدفة ، لذا تم عقد بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الغربية لخدمة المجتمع وتوفير الخدمات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بكافة السبل بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة الممكنة وبأقل التكلفة، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أصدر قراراً بتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC على (طلاب الدراسات العليا، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، موظفي الجامعات المصرية) لإكسابهم المعرفة الأساسية بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

يُذْكَرْ أن مركز تدريب محافظة الغربية تم إنشاؤه بتاريخ ٣ / ٤ /١٩٩٣ ليُعَد أول مركز تدريبي على مستوى الجمهورية يقدم خدماته التدريبية للشباب والخريجين من محافظة الغربية وكذلك المحافظات المجاورة في مختلف البرامج والدورات التدريبية، وكذا برامج التنمية المهنية المستدامة لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة.