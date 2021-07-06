«الطيران» تستعد لنقل العالقين فى الإمارات

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني عن استعدادات الوزارة والشركات التابعة لها لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات والراغبين في العودة إلى وطنهم، خاصة في ظل الظروف الطارئة نتيجة عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية كترانزيت عبر دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركات الوطنية التابعة لوزارة الطيران المدني والمتمثلة في شركتى مصر للطيران وإير كايرو، جاهزة للمشاركة في نقل المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة والراغبين في العودة لأرض الوطن عقب فشلهم في دخول أراضى المملكة العربية السعودية نتيجة بعض المتغيرات السياسية بين السعودية والإمارات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن السماح لشركات الطيران الخاصة المصرية لنقل المواطنين المصريين بين الإمارات والمطارات المصرية الإقليمية والرئيسية في إطار حرص وزارة الطيران المدني على المساهمة في تدعيم ومساندة تلك الشركات في محاولة لتعويضها عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بها منذ انتشار جائحة كورونا في الربع الأول من العام المنصرم حتى الآن.

وأوضحت المصادر أنه جارٍ التنسيق والمشاورة بين وزارات الطيران المدني والهجرة والسياحة والآثار، حيث سيتم إصدار قرارات بناء عليها سيتم الإعلان عن برامج لرحلات شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، لنقل المصريين الراغبين في العودة لأرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر أنه سيتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل استمرار تفشي الأزمة الصحية لجائحة كورونا بمختلف دول العالم.