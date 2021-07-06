الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الطيران» تستعد لنقل العالقين فى الإمارات

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني عن استعدادات الوزارة والشركات التابعة لها لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات والراغبين في العودة إلى وطنهم، خاصة في ظل الظروف الطارئة نتيجة عدم قدرتهم على السفر للمملكة العربية السعودية كترانزيت عبر دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركات الوطنية التابعة لوزارة الطيران المدني والمتمثلة في شركتى مصر للطيران وإير كايرو، جاهزة للمشاركة في نقل المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة والراغبين في العودة لأرض الوطن عقب فشلهم في دخول أراضى المملكة العربية السعودية نتيجة بعض المتغيرات السياسية بين السعودية والإمارات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن السماح لشركات الطيران الخاصة المصرية لنقل المواطنين المصريين بين الإمارات والمطارات المصرية الإقليمية والرئيسية في إطار حرص وزارة الطيران المدني على المساهمة في تدعيم ومساندة تلك الشركات في محاولة لتعويضها عن الخسائر المالية الفادحة التي لحقت بها منذ انتشار جائحة كورونا في الربع الأول من العام المنصرم حتى الآن.

وأوضحت المصادر أنه جارٍ التنسيق والمشاورة بين وزارات الطيران المدني والهجرة والسياحة والآثار، حيث سيتم إصدار قرارات بناء عليها سيتم الإعلان عن برامج لرحلات شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، لنقل المصريين الراغبين في العودة لأرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابعت المصادر أنه سيتم تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل استمرار تفشي الأزمة الصحية لجائحة كورونا بمختلف دول العالم.

المطارات المصرية العالقين المصريين بالامارات السعودية والامارات وزارة الطيران مصر للطيران واير كايرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

«الخارجية» تبحث عودة جثامين 4 مواطنين ضحايا حرائق الغابات بقبرص

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

«تطهير عرقي وجرائم حرب».. أزمات الداخل الأثيوبي تكشف غرض بناء سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين