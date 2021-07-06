الثلاثاء 06 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس فوزي يزور نادي العائلات بكاتدرائية يسوع الملك في المنيا

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد نادي العائلات بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل نيافته الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا راعيا الكاتدرائية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما صلى نيافته صلوات الساعة العاشرة أمام مغارة السيدة العذراء مع الآباء والأسر، ثم أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا معهم، واستمع إلى متطلباتهم وشجعهم علي المواظبة في قراءة الكتاب المقدس يوميًا.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وتفقد نيافة المطران كافة الأنشطة الاجتماعية في جميع كنائس الإيبارشية.

من جهة اخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار يسوع خبز الحياة.

ويقدم الحلقة الاحدث الاب يوحنا سعد راعي كنيسة السيدة العذراء وسانت تريز بالشرابية للاقباط الكاثوليك

للمشاهدة 

وعلى صعيد اخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الصلاة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر اثناء الحلقة:" "أَمِلْ أُذُنَكَ إِلَى الْمِسْكِينِ، وَأَجِبْهُ بِرِفْقٍ وَوَدَاعَةٍ." (سي 4: 8).

May be an image of 1 person and text

وتحتفل الكنائس المصرية حاليا بفترة صوم الرسل.

 

المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك نادي العائلات بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا الأنبا باخوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف استعدادات مصر لجلسة الأمن حول سد النهضة

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

«الخارجية» تبحث عودة جثامين 4 مواطنين ضحايا حرائق الغابات بقبرص

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن قبل مناقشة أزمة سد النهضة

بسبب سيجارة.. نشوب حريق بفندق شهير بكورنيش الإسكندرية

«تطهير عرقي وجرائم حرب».. أزمات الداخل الأثيوبي تكشف غرض بناء سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

ماجد حبته

للإرهابيين الأوروبيين أيضًا حقوق!

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين