الأنبا باسيليوس فوزي يزور نادي العائلات بكاتدرائية يسوع الملك في المنيا

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد نادي العائلات بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه استقبل نيافته الأب كيرلس مكسيموس، والأب سعيد لوقا راعيا الكاتدرائية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كما صلى نيافته صلوات الساعة العاشرة أمام مغارة السيدة العذراء مع الآباء والأسر، ثم أجرى الأنبا باسيليوس حوارًا أبويًا معهم، واستمع إلى متطلباتهم وشجعهم علي المواظبة في قراءة الكتاب المقدس يوميًا.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة وتفقد نيافة المطران كافة الأنشطة الاجتماعية في جميع كنائس الإيبارشية.

من جهة اخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار يسوع خبز الحياة.

ويقدم الحلقة الاحدث الاب يوحنا سعد راعي كنيسة السيدة العذراء وسانت تريز بالشرابية للاقباط الكاثوليك

للمشاهدة

وعلى صعيد اخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الصلاة.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في مصر اثناء الحلقة:" "أَمِلْ أُذُنَكَ إِلَى الْمِسْكِينِ، وَأَجِبْهُ بِرِفْقٍ وَوَدَاعَةٍ." (سي 4: 8).

وتحتفل الكنائس المصرية حاليا بفترة صوم الرسل.