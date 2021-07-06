ضبط بدالة تموينية بدمنهور استولت على سلع مدعمة بـ 3 ملايين جنيه

لصوص قوت الشعب

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط بدالة تموينية بدمنهور، استولت سلع تموينية مدعمة بمبلغ 3 مليون و174 الف جنيه.



كانت معلومات قد وردت للعميد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين مفادها قيام" هناء.إ.م "41 عامًا، بدالة تموينية بدمنهور، بصرف سلع تموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة دون وجه حق والاستيلاء عليها مخالفة بذلك للقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لقواعد الصرف بمنظومة التموين الجديدة اعتبارا من 1/1/2018 محققة بذلك أرباحا غير مشروعة من خلال الإستيلاء على المال العام.



تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الرقابة التموينية بمديرية التموين بالبحيرة استهدفت الجمعية التي تديرها البدالة التموينية لمراجعة السجلات والفواتير وتمت مخاطبة الشركة العامة لتجارة الجملة بالبحيرة ومكتب تموين سكنيدة التابع له الجمعية وتحديد الكميات المنصرفة، حيث تبين صحة ماورد بالمعلومات وقيام المتهمة بالاستيلاء والتصرف فى سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة والمخصصة للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية خلال الفترة من بداية المنظومة فى 1/1/2018 حتى 27/6/2021 تقدر قيمتها بمبلغ 3147282 جنيها " ثلاثة ملايين ومائة سبعه وأربعون ألفا ومائتان إثنان وثمانون جنيها".



وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة لقسم شرطة دمنهور التحقيق في الواقعة.

ضبط مصنع كمامات غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر وأسماء تجارية غير مرخص له بها. وتم التحفظ على عدد 31 ألف كمامة ماركات مختلفة وعدد 1000 قطعة مادة خام تحت التصنيع، وضبط مصنع مفروشات غير مرخص ويدون على أطقم المفروشات أنها تركي المنشأ وقد تم التحفظ علي عدد 420 طقم مفروشات، و450 ثوب قماش طول الثوب 30 مترا تحت التصنيع. وكميات ضخمة من الخيوط ومستلزمات الإنتاج.