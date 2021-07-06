الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إرميا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الانبا ارميا
الانبا ارميا

​حرص الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، على تهنئة الأخوة المسلمين وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة والمضحية والبازلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجيشها العظيم، ومؤسساتها الوطنية، وشعبها الكريم.

May be an image of ‎4 people, people sitting and ‎text that says "‎ندوات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية 52 ماهاه_اÛ Fair Book International Cairo جمال إشارة أد نظير عياد الأمين العام مجمع البحوث الإسلامية الأنبا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يدير الندوة أ.د محمد أبو زید محمود عبدالر حمن نائب رئيس جامعة الأزهر‎"‎‎

جاء ذلك خلال ندوة عقدها جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٥٢، اليوم الإثنين ٥ يوليو ٢٠٢١، بعنوان" احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية"، وذلك بحضور أ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأ.د محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، وتقديم الإعلامي د. محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر، وترجمتها إلى لغة الإشارة، أ.نور جمال.

وكان قد شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، في انعقاد ندوة "احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية" في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كما قام  نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمشرف على قناة مي سات “مار مرقس” الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، بزيارة جناح مكتبة المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى Coptic Orthodox Cultural Center في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021م في نسخته ٥٢، حيث هناك جميع إصدارات المركز حتى عام ٢٠٢١ متاحة في صالة: 2 ، جناح: B40 في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم الرسل حاليا.
 

الانبا ارميا الاسقف العام المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عيد الأضحى المبارك الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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