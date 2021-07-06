الثلاثاء 06 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عمان ترفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور استقبال وافديها

عمان ترفع اسم مصر
عمان ترفع اسم مصر

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا في سلطنة عُمان، الثلاثاء، رفع مصر من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول السلطنة.

وقررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات اعتبارا من مساء الجمعة 16 يوليو وحتى يوم السبت 31 يوليو.

واستثنى القرار الجديد أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قررت اللجنة العليا أن يستمر خلال أيام عيد الأضحى إغلاق الأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم.

كما قررت اللجنة استثناء محافظة مسندم من قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات، نظرا لقلة عدد الإصابات بكورونا في المحافظة.

وأصدرت اللجنة قرارا برفع مصر من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، فيما أضافت إلى القائمة كل من سنغافورة وإندونيسيا، والعراق، وإيران، وتونس، وليبيا، والأرجنتين، وكولومبيا.

كورونا فيروس كورونا عمان الإغلاق المسائي مسندم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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