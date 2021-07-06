الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة تطلق أحدث حلقات «فرح عظيم» مع البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تأمل في رسالة رومية للقديس مار بولس الرسول الأصحاح السادس عشر.        

 

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وعلى صعيد متصل، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة " Great Joy" المخصصة لخدمة ابناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار :""Great Joy"; reflections in Chapter Fifteen of the epistle of our teacher St Paul the Apostle to the Romans, with H.H. Pope Tawadros II .            

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من ناحية أخرى، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظة البابا باللغة الإنجليزية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار St. Paul’s Epistle to the Philippians: A Message of Joy – Part 2 .     

 

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هذا وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة صوم الآباء رسل السيد المسيح الأطهار والبلالغ عددهم 84 رسولا، والذي استغرق خلال عام 2021 الجاري مدة 21 يوما متصلة بدأت في اليوم التالي لعيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس مباشرة الذي وافق يوم 21 يونيو المنصرم وحتى يوم 12 من شهر يوليو الجاري.

ويعتبر صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية وحسب التقسيم الكنسي أسوة بصوم السيدة العذراء وصوم الميلاد.

المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى ابراهيم الحلقة الأحدث من حملة فرح عظيم حملة فرح عظيم رسالة رومية للقديس مار بولس الرسول الأصحاح السادس عشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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