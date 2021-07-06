وفد «إعلام النواب» يتابع تطوير قصر التذوق بالإسكندرية

زار الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، قصر ثقافة التذوق الفنى بسيدى جابر، للوقوف على المشاكل التى تواجه قصر الثقافة، وكان فى استقبالهم الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد عطوة أن الأعمال كانت متوقفة فى تطوير القصر نتيجة خلاف مع المقاول، وتوقفت الأعمال منذ عام ٢٠١٧، مضيفا أنه سيتم تطوير وإحلال وتجديد القصر ومنظومة الحماية المدنية وإعادة ترتيب القصر وقاعاته وإعادة صياغة الأثاث لإعادته لحالته الطبيعية، مؤكدا أن مشروع التطوير تم إسناده إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وهناك دعم كبير لإنجاز المشروع وسرعة افتتاح القصر من قبل وزيرة الثقافة، والتى قررت بدء العمل الفورى للتطوير وإحلال وتجديد القصر.

من جانبه، أكد الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل اللجنه وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة الإعلام تقف وتدعم قصور الثقافة والمسارح لتؤدى دورها على أكمل وجه لمحاربة الفكر المتطرف وتعريف الشباب بخطورة الإدمان ومواجهته، مشيرا إلى أنه فى ظل التعاون المثمر بين لجنة الإعلام ووزارة الثقافة ستتم إعادة قصور الثقافة لسابق عهدها.

وكانت النائبة منى عمر، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والتى تشارك فى الزيارة ضمن الوفد البرلمانى كانت قد تقدمت بطلب إحاطة طالبت فيه، بضرورة تفعيل وعودة دور كل المواقع الثقافية المختلفة، لافتة إلى اعتبار الثقافة والفنون من أهم القوى الناعمة في مواجهة الفكر المتطرف الهدام، ولا بد من فتح قصر التذوق بسيدي جابر بالإسكندرية، وعودته إلى ممارسة نشاطه، حيث إنه منذ أكثر من اثنى عشر عامًا، والمكان مغلق.



من جانبها أشادت النائبة نشوى الديب بالمجهود الكبير الذى تقوم به وزارة الثقافة لإعادة الروح إلى قصور الثقافة والمسارح لتصبح منارة للتثقيف ومحاربة الأفكار الهدامة، وتساءلت النائبة عن الأماكن التى تخضع للتطوير لسرعة افتتاحها، ورد عليها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة مؤكدا أن قصر ثقافة ٢٦ يوليو وقصر ثقافة رشدى فى خطة التطوير.