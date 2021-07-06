الوعي السياسي وهرمونات الموت.. تفاصيل لقاء وفد رياضة النواب بطلاب برلمان مصر
شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الدقهلية، في مؤتمر بجامعة المنصورة بحضور عدد من ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب
وشهد المؤتمر مواجهة قوية بين الحكومة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة من جهة، والشباب المشاركين في المؤتمر من جهة أخرى.
وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح، علي أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وممثلي وزارة الرياضة، ونائب محافظ الدقهلية د. هيثم الشيخ، عددًا من الأسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية للشباب، والتمكين الحقيقي لهم، فضلا عن دور البرلمان والحكومة في مواجهة أزمة الهرمونات التي تودي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية.
وفيما يخص تمكين المرأة، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تغيرت تمامًا بالنسبة لمشاركة المرأة سياسًا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه، خير دليل علي ذلك، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل، حيث كان في السابق أي حوار شبابي مع رئيس جمهورية كان يحصل الشباب علي الأسئلة، قبل اللقاء بأسبوع ولكن الآن أصبح رئيس الجمهورية، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية.
وطالب رئيس لجنة الشباب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في أسرع وقت، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.
من جانبها ردت النائبة ولاء عبدالفتاح، علي دعم الدولة والبرلمان الأنشطة الطلابية مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الأنشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي، كما أن الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ.
وعن التعمق في الدور التنفيذي للشباب، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظون مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة، خاصة إننا عانينا من قوي ظلام حاولت تسيطر علي الشباب، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج بهدف تشتيت فكر الشباب، ولكن تم انقاذ الدولة المصرية علي يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن.
وتابع: "كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور إلي واقع فعلي، حيث كنا نجلس علي مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل لافتا إلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أيضا تلعب دورًا كبيرًا في تمكين الشباب خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل علي أعلي درجات التدريب، حتي يكون على قدر المسئولية.
وتابع: "من حسن حظ الشباب الحالي أيضا وجود منصة سياسية أثبتت نجاحًا كبيرًا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فهي منصة يتم من خلالها عرض المشاكل وطرح الحلول .
وحول تأثير المنشطات وحبوب الهرمونات على الشباب ، قال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب ، أنه لا يوجد تشريع حاليا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظا علي الشباب، خاصة أنها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية.
وأشار إلى أن من يلجأ للمنشطات يسعى لاختيار الطريق السهل ولا يريد أن يحصل على نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبًا الجميع بتحمل مسئوليتهم وإطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات.
من جانبه قال النائب خالد بدوي، إن قضية التمكين في الجمهورية الجديدة، كانت واضحة للجميع والرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إرادته السياسية واضحة لتأهيل الشباب المصري، ونجت الدولة المصرية في استيعاب الشباب فبعد أن كان الشباب المصري في فترة الإخوان يكسر ويخرب من خلال أموال يتم دفعها لهدم الدولة وتم انفاق أموال من الخارج والداخل لهدم الهوية المصرية ولكن ربنا أكرمنا بقيادة جمهورية جديدة دولة مؤسسات لديها قدرة ولديها ثقة.
فيما قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن لجنة الشباب تسعى لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب وتحويلها إلي مراكز خدمة مجتمعية لافتا إلي أن قضية تمكين الشباب تتصدر اهتمامات اللجنة.
وعلي هامش المؤتمر، استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، أعضاء الوفد البرلماني، حيث تبادلا دروع التكريم.
وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بحرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على التواصل مع الشباب وزيارة الجامعات المصرية، واصفا ذلك بالخطة المهمة من أجل زيادة الوعي والتثقيف السياسي.
ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفًا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.