الوعي السياسي وهرمونات الموت.. تفاصيل لقاء وفد رياضة النواب بطلاب برلمان مصر

شارك وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الدقهلية، في مؤتمر بجامعة المنصورة بحضور عدد من ممثلي برلمان شباب مصر واتحادات الطلاب

وشهد المؤتمر مواجهة قوية بين الحكومة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة من جهة، والشباب المشاركين في المؤتمر من جهة أخرى.

وطرح الشباب، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها النائبة ولاء عبدالفتاح، علي أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وممثلي وزارة الرياضة، ونائب محافظ الدقهلية د. هيثم الشيخ، عددًا من الأسئلة المتعلقة بالتوعية السياسية للشباب، والتمكين الحقيقي لهم، فضلا عن دور البرلمان والحكومة في مواجهة أزمة الهرمونات التي تودي بحياة بعض الرياضيين وكيفية تغيير النظرة في مشاركة المرأة الريفية في الحياة السياسية.

وفيما يخص تمكين المرأة، أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تغيرت تمامًا بالنسبة لمشاركة المرأة سياسًا ونسب تمثيلها في البرلمان بغرفتيه، خير دليل علي ذلك، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح أفق للحوار مع الشباب لم تشهدها مصر من قبل، حيث كان في السابق أي حوار شبابي مع رئيس جمهورية كان يحصل الشباب علي الأسئلة، قبل اللقاء بأسبوع ولكن الآن أصبح رئيس الجمهورية، يشارك في منتديات الشباب ولا يترك أي فاعلية فيها وتتم المناقشات بشكل حواري مباشر بكل شفافية.

وطالب رئيس لجنة الشباب الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية بعقد لقاء دوري مع الشباب، وهو ما عقب عليه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، بأن المحافظة مستعدة لتنفيذ ذلك في أسرع وقت، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

من جانبها ردت النائبة ولاء عبدالفتاح، علي دعم الدولة والبرلمان الأنشطة الطلابية مؤكدة أن الجامعات المصرية بها العديد من الأنشطة الطلابية لزيادة الوعي منها دعوة الشخصيات العامة لتثقيف طلاب الجامعات فضلا عن إنشاء الدولة الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم البرنامج التنفيذي والبرنامج الرئاسي، كما أن الوزارة تقدم أنشطة كبيرة منها محاكاة برلمان الشباب ومجلس الشيوخ.

وعن التعمق في الدور التنفيذي للشباب، قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، إن شباب الجمهورية الجديدة محظوظون مقارنة بمن سبقهم في تلك المرحلة، خاصة إننا عانينا من قوي ظلام حاولت تسيطر علي الشباب، وتستخدمهم كوقود لفوضى من خلال ضخ أموال من الخارج بهدف تشتيت فكر الشباب، ولكن تم انقاذ الدولة المصرية علي يد القيادة السياسية الحالية العاشقة لتراب الوطن.

وتابع: "كنا نعاني من استخدام الشباب كديكور سياسي ولكن الآن وجدنا قيادة مؤمنة بالشباب وحولتهم من مجرد ديكور إلي واقع فعلي، حيث كنا نجلس علي مائدة واحدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نتناقش ونتحاور في منتديات الشباب ومؤتمرات شباب العالم في سابقة لم تحدث من قبل لافتا إلي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، أيضا تلعب دورًا كبيرًا في تمكين الشباب خاصة أن أهم معاييرها أن أي شاب سيتقلد أي منصب يحصل علي أعلي درجات التدريب، حتي يكون على قدر المسئولية.

وتابع: "من حسن حظ الشباب الحالي أيضا وجود منصة سياسية أثبتت نجاحًا كبيرًا وهي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فهي منصة يتم من خلالها عرض المشاكل وطرح الحلول .

وحول تأثير المنشطات وحبوب الهرمونات على الشباب ، قال النائب حسام غالي أمين سر لجنة الشباب ، أنه لا يوجد تشريع حاليا يعاقب متعاطي المنشطات والهرمونات سوء الحرمان من ممارسة اللعبة، ولكن سيتم مناقشة مقترح بقانون داخل لجنة الشباب لتجريم المنشطات حفاظا علي الشباب، خاصة أنها تسبب مخاطر صحية كبيرة وتشوهات جسدية.

وأشار إلى أن من يلجأ للمنشطات يسعى لاختيار الطريق السهل ولا يريد أن يحصل على نتيجة عمله بالكد والتعب، مطالبًا الجميع بتحمل مسئوليتهم وإطلاق حملة توعية ضد تعاطي المنشطات.

من جانبه قال النائب خالد بدوي، إن قضية التمكين في الجمهورية الجديدة، كانت واضحة للجميع والرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إرادته السياسية واضحة لتأهيل الشباب المصري، ونجت الدولة المصرية في استيعاب الشباب فبعد أن كان الشباب المصري في فترة الإخوان يكسر ويخرب من خلال أموال يتم دفعها لهدم الدولة وتم انفاق أموال من الخارج والداخل لهدم الهوية المصرية ولكن ربنا أكرمنا بقيادة جمهورية جديدة دولة مؤسسات لديها قدرة ولديها ثقة.

فيما قال النائب أسامة عبدالعاطي، إن لجنة الشباب تسعى لتحقيق طفرة حقيقة في مراكز الشباب وتحويلها إلي مراكز خدمة مجتمعية لافتا إلي أن قضية تمكين الشباب تتصدر اهتمامات اللجنة.

وعلي هامش المؤتمر، استقبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط، أعضاء الوفد البرلماني، حيث تبادلا دروع التكريم.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بحرص لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على التواصل مع الشباب وزيارة الجامعات المصرية، واصفا ذلك بالخطة المهمة من أجل زيادة الوعي والتثقيف السياسي.

ووجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لرئيس الجامعة، واصفًا جامعة المنصورة بالصرح الطبي والثقافي، وأن محافظة الدقهلية انطلق منها قامات ثقافية وعلمية ورياضية ودينية وفي مختلف المجالات.