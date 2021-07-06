الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة اليمنية: عمليات نهب حوثية لمدينة البيضاء بالتزامن مع تحريرها

وزير الاعلام في الحكومة
وزير الاعلام في الحكومة اليمنية

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، عن عمليات نهب وسرقة تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء، الدائرة بها معارك دامية منذ أيام، على وقع تقدم ميداني متسارع لقوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية باتجاه المدينة.

وقال الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع “تويتر” إن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني "البنوك الحكومية" والمكاتب التنفيذية والإيرادية في مدينة البيضاء "العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء"، على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم، والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع، وفقًا للعربية نت.

وأضاف أن "هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها بمحافظة البيضاء، لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة".

في السياق ذاته، أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، الثلاثاء، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل التقدم في المحور الشرقي، وتحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة ضمن الحدود الإدارية لمركز محافظة البيضاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من استكمال تأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي وتحرير جبلي (العلي والسَلَم)، في تقدمات ميدانية متسارعة بمحافظة البيضاء.

فيما أعلن الجيش اليمني عن تحقيق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأصدر المركز الإعلام للقوات المسلحة اليمنية بيانا، مساء الإثنين، مؤكدًا فيه أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية تحقق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

اليمن الحوثي ميليشيا الحوثي مدينة البيضاء الحكومة اليمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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