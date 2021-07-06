ويبنار مشترك بين فريق الاعتماد الدولي بإعلام القاهرة وخبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي

عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء تحت رعاية ا.د.محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وأ.د. هويدا مصطفى عميدة الكلية ويبنار مع خبراء الهيئة الالمانية للاعتماد الدولي aqas التي ستتولي الاعتماد الدولي للكلية في إطار مشروع الاعتماد الدولي الممولة من وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

وشاركت في الويبنار أ.د. ليلى عبد المجيد المدير التنفيذي للمشروع الذي يستمر لمدة عامين وادارت الويبنار أ.د. هبة الشمري نائب المدير التنفيذي للمشروع والمنسق مع الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي.

كما شارك عدد من أساتذة الكلية من أعضاء فريق العمل الخاص بالمشروع ومنهم ا.د.حنان جنيد وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع وأ.د. داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ود. فاطمة الزهراء محمد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة ود. بسنت مراد الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون ود. نرمين الأزرق الأستاذ المساعد بقسم الصحافة ود.سحر مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الصحافة ود.سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون ود. نرمين الصابر المدرس بقسم الصحافة ود.كريمان فريد الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان ود.ايمان سليمان ودكتورة ايمان اسامة المدرسين بقسم العلاقات العامة والإعلان فضلا عن عدد من المعيدين والمدرسين المساعدين.

وبدأت دكتورة هبة السمري وقائع الويبنار بالشكر والترحيب بخبراء الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي وقدمت بعض المعلومات عن جامعة القاهرة وكلية الإعلام وتعريف بفريق العمل بمشروع الاعتماد الدولي للكلية.

وقام اثنان من المسئولين بالهيئة الالمانية وهما د.دروس ود.باتريك بعرض بعض المعلومات الخاصة بالهيئة وأعضائها من الخبراء في مجال الاعتماد الدولي وهيكلها التنظيمي والخطوات الخاصة بالاعتماد الدولي وإجراءات الزيارة الميدانية لخبرائها من المراجعين للكلية ومعايير الاعتماد الدولي.

كما أجابوا على الأسئلة التي طرحها أساتذة الكلية المشاركون في الويبنار الذي استمر عبر “زووم” زهاء ساعتين ونصف.