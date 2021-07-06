دماء على شريط السكة الحديد بقنا.. قطار يدهس عامل ويحول جثته لأشلاء

لقي موظف بالمعاش، مصرعه اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسه قطار في مكان غير معد للعبور قانونيا بمركز قوص جنوبي قنا.



تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، بمصرع حسن محمود السيد مهران، 62 عاما، موظف بالمعاش، بعد أن دهسه قطار رقم 90، أثناء مرور المتوفى في مكان غير معد للعبور قانونيا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفي واقعة سابقة، كان سائق قد لقي مصرعه، الجمعة الماضية، وذلك بعد تصادم قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان الجزيرية، ما تسبب في اصطدام قطار روسي بها، فيما عادت حركة قطارات الصعيد للعمل من جديد بعد توقفها دقائق بسبب الحادث.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع أشرف فتحي علي عبدالله سائق 46 عاما، في حادثة اصطدام قطار بسيارة نصف نقل أثناء عبور مزلقان بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات