الثلاثاء 06 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الاهتمام باللثة واللسان.. أسباب رائحة الفم الكريهة وكيفية علاجها

الدكتور حسن نجم
الدكتور حسن نجم

يعاني كثيرون من مشكلة تسبب لهم الإحراج وهي رائحة الفم الكريهة، إذ قال الدكتور حسن نجم مدرس مساعد العلاج التحفظي وتجميل الأسنان بجامعة 6 أكتوبر أن أسباب رائحة الفم الكريهة تتعدد، فهناك أمراض تؤدي إلى هذه المشكلة، مثل مرض الالتهاب الرئوي المزمن، وكذلك مرض الفشل الكلوي الذي ينتج عنه رائحة كرائحة البول، ومرضى السكري غير المُعالج والذي تنتج عنه رائحة كرائحة خل الفواكه، ومرضى فشل الكبد وتنتج عنه رائحة مثل رائحة السمك، و أخيراً أمراض المعدة والقيء المتكرر تجعل رائحة الفم حمضية.

 

وأضاف نجم أنه يمكننا و بكل بساطة الحد أو التقليل وبشكل كبير من مشكلة رائحة الفم الكريهة باتباع الآتي:

 

-إزالة الطبقة البيضاء المتكونة على اللسان.

 

-زيادة إفراز اللعاب.

 

-المضمضة بغسول الفم.

 

- يمكن استخدام فرشاة الأسنان العادية لتنظيف اللسان بعد عملية تنظيف الأسنان، لكن ينصح باستخدام أدوات تنظيف اللسان الخاصة والتي يمكن الحصول عليها فى الصيدليات.

 

وأشار نجم إلى أن المضمضة بمحلول الهايدروجين بيروكسايد المخفف‏Hydrogen Peroxide – H2O2 للحد من مشكلة الرائحة الكريهة وسيلة فعّالة جدا، إذ تعد نسبة 1.5% فعالة لمشكلة رائحة الفم الكريهة، ولكن من الضروري تخفيف هذا المحلول لأن النسب المركزة منه تعد ضارة، كذلك يعد من الأفضل عدم استخدام هذا المحلول بشكل يومي ويمكن شراء هذا المحلول في الصيدليات.

 

ولفت نجم إلى أنه هناك علاقة بين اللسان ورائحة الفم الكريهة، إذ يحتوي سطح اللسان على العديد من التشققات تدخل كميات قليلة من الطعام أثناء فترة الاكل في هذه التشققات العميقة ولا يستطيع اللعاب وحده شطف وتنظيف بقايا الطعام، حيث تتكون كميات من الطعام بين تشققات اللسان بالإضافة الى طبقة اللعاب الحاجبة للهواء، وتقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتحليل هذه البقايا مصدرة مادة الكبريت ذات الرائحة الكريهة. 

 

وأوضح نجم أن تنظيف اللسان بالفرشاة أو باستخدام أداة تنظيف اللسان يؤدي إلى إزالة بقايا الطعام والخلايا البكتيرية المتراكمة على سطح اللسان و بالتالي يؤدي إلى تجنب رائحة الفم الكريهة.

اسباب رائحة الفم رائحة الفم الالتهاب الرئوى المزمن مرض الالتهاب الرئوى المزمن مرض الفشل الكلوي

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وائل لطفي

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